محمد علي يطالب وزير الدفاع بالقبض على السيسي وعزله

وجه رجل الأعمال المصري محمد علي رسالة لوزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، بشأن دعوات التظاهر غدا الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما تحدث محمد علي في الفيديو عن الاتهامات التي يوجهها النظام عبر وسائل إعلامه ومحاولة تشويهه والخوض في حياته الشخصية.
وجاء في مقطع الفيديو:
- لا علاقة بين الحاكم وإعلامه وبين الحياة الشخصية للمواطنين.
- إذا راقبنا المسؤولين في حياتهم الشخصية فسنكتشف الكثير من الفضائح.
- النظام مرتبك في محاولة تشويهي، فتارة يتهمني بأنني إخوان وأحيانا أخرى يقول إن لدي علاقات نسائية.
- لم أتناول حياة السيسي الشخصية بل كشفت عن إهداره المال العام لبناء قصور وفيلات لنفسه ولزوجته رغم الحالة المعيشية الصعبة التي يعاني منها المصريون.
- وسم #كفاية_بقى_يا_سيسي حذف من موقع تويتر نتيجة اتصال بين السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
- السيسي لا يحاسب اللواء خالد فودة محافظ شرم الشيخ لأنه نسيبه.
رسالة لوزير الدفاع
- الفريق أول محمد زكي ألقى القبض على الرئيس الراحل محمد مرسي بعد مظاهرات 30 يونيو عندما وجد أن الشعب لا يريده.
- لا نريد إراقة دماء. والكثير من الشباب ماتوا نتيجة الصراع على السلطة خلال السنوات الماضية.
- السيسي اعترف ببناء قصور رئاسية والشعب كشفه.
- السيسي لا يصلح رئيسا للجمهورية ويهين أجهزة الدولة.
- هل تقبل كضابط في القوات المسلحة أن يكون السيسي ممثلا عنك؟
التظاهر أمام المنزل
- المصريون يجب أن يخرجوا أمام بيوتهم بعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.
- نرجو تصوير الحشود ونشر صورها عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام حتى يراها وزير الدفاع.
- إذا كان العدد كبيرا يجب القبض على السيسي وعزله من منصبه.
- السيسي مهتم بموضوع محمد علي وترك ملف سد النهضة الذي من الممكن أن يجعل المصريين يموتون جوعا وعطشا.
- أبناء السيسي يستولون على أهم المناصب في الدولة.
- نجاح الجيش لا يجب أن يرتبط بشهوات شخص.
- هناك لواءات بالجيش يكنزون المليارات ويحافظون على مكتسباتهم.
- لن تستطيع قوات الجيش والشرطة القبض على المواطنين أمام منازلهم.
- الوحيد الذي يستحق العقاب في مصر هو السيسي فقط ويجب فتح صفحة جديدة للجميع.
- نريد أن تصبح مصر دولة متقدمة وحرة مثل دول أوربا.
- العلاج في أوربا مجاني مهما تكلف ونريد أن يحصل كل المصريين على نفس الدرجة من الرعاية الصحية.
- لا نريد من المسؤولين سوى التعليم والصحة ولا نطالب بالكثير.
- حتى في العلاج في مصر أصبح هناك غني وفقير.
- أشعر أن وزير الدفاع سيقف إلى جانب الشعب المصري.