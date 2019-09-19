محمد علي يطالب وزير الدفاع بالقبض على السيسي وعزله

وجه رجل الأعمال المصري محمد علي رسالة لوزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، بشأن دعوات التظاهر غدا الجمعة للمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تحدث محمد علي في الفيديو عن الاتهامات التي يوجهها النظام عبر وسائل إعلامه ومحاولة تشويهه والخوض في حياته الشخصية.

وجاء في مقطع الفيديو:

لا علاقة بين الحاكم وإعلامه وبين الحياة الشخصية للمواطنين.

إذا راقبنا المسؤولين في حياتهم الشخصية فسنكتشف الكثير من الفضائح.

النظام مرتبك في محاولة تشويهي، فتارة يتهمني بأنني إخوان وأحيانا أخرى يقول إن لدي علاقات نسائية.

لم أتناول حياة السيسي الشخصية بل كشفت عن إهداره المال العام لبناء قصور وفيلات لنفسه ولزوجته رغم الحالة المعيشية الصعبة التي يعاني منها المصريون.

وسم #كفاية_بقى_يا_سيسي حذف من موقع تويتر نتيجة اتصال بين السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

السيسي لا يحاسب اللواء خالد فودة محافظ شرم الشيخ لأنه نسيبه.

رسالة لوزير الدفاع

الفريق أول محمد زكي ألقى القبض على الرئيس الراحل محمد مرسي بعد مظاهرات 30 يونيو عندما وجد أن الشعب لا يريده.

لا نريد إراقة دماء. والكثير من الشباب ماتوا نتيجة الصراع على السلطة خلال السنوات الماضية.

السيسي اعترف ببناء قصور رئاسية والشعب كشفه.

السيسي لا يصلح رئيسا للجمهورية ويهين أجهزة الدولة.

هل تقبل كضابط في القوات المسلحة أن يكون السيسي ممثلا عنك؟

التظاهر أمام المنزل