شاهد| قيس سعيد: الشعب يريد إدارة جديدة بعيدة عن القيادات التقليدية

قال قيس سعيد، متصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، إنه لا ينتمي إلى حزب سياسي معين، ولا تعنيه الاتهامات "الزائفة" بالانتماء لتيار محدد.

وأضاف سعيد خلال حلقة "مباشر مع" على شاشة الجزيرة مباشر، الخميس، أن من يريد أن يساند مشروعه فشكرا له، "ومن يريد طريقا آخر فهو حر في اختياره، وشكرا له أيضا".

ومن المرتقب أن تجرى جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في تونس نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، بين المرشح سعيد وبين مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي الموقوف على ذمة قضية تبييض أموال وتهرب ضريبي بعد الانتهاء من فترة الطعون والحملة الانتخابية للدور الثاني.

وفيما يلي أبرز تصريحات سعيد خلال اللقاء

الحملة الانتخابية كانت حملة تفسيرية التقيت خلالها الشباب على وجه الخصوص وناقشت معهم الحلول لمشاكل تونس.

ليس هناك برنامج انتخابي وإنما هي أدوات قانونية تمكن التونسيين من تشريع قوانين تخدمهم وتسحب السلطة ممن اغتصبوها.

دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، فلابد من فكر سياسي جديد وأدوات قانونية جديدة تجسد هذا الفكر.

الشعب يريد فكرا جديدا وإدارة جديدة بعيدة عن القيادات التقليدية.

الصحة والتعليم والخدمات العامة يجب أن تتولاها الدولة بشكل أفضل.

من يريد أن يساند مشروعي فشكرا له على المساندة، ومن يريد طريقا آخر فهو حر في اختياره وشكرا له أيضا.

آن الأوان لتتجاوز دول المغرب العربي خلافاتها وتعتمد وسائل جديدة للوحدة.

منفتحون على علاقات متنوعة مع الدول الأوربية في ظل الاحترام المتبادل.

لم أنتم إلى حزب معين وعندما كنت أستاذا بالجامعة أبديت ملاحظات واقتراحات لإصلاح النظام السابق.

لو كنت في السلطة لجعلت شعار الدولة "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

لا أنتمي إلى تيار معين، ولا تعنيني الاتهامات الزائفة بالانتماء لتيار معين.

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