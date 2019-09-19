دائرة محمد علي تتسع وتويتر يواصل انتفاضته ضد السيسي

24 ساعة تفصل المصريين عن الجمعة، وهو اليوم الذي اقترحه الفنان والمقاول محمد علي للتظاهر السلمي للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن السلطة، وسط انتفاضة لافتة بمنصات التواصل.
وبين اختفاء هاشتاجات وتدشين أخرى، ينفّس مصريون معارضون لنظام السيسي عن غضبهم وتنقل منصات التواصل صدى أصواتهم للعالم.
ويوم بعد يوم تتسع قوة ودائرة محمد علي بانضمام رموز مصرية معروفة إليه، ما يقلق نظام السيسي الذي استنفر آلاته الإعلامية والإلكترونية والميدانية تحسبًا لدعوة التظاهر.
https://twitter.com/Jeje_066/status/1174474346900967425?ref_src=twsrc%5Etfw
أتمنى لك القلق و الرعب من ما ينتظرك فى الأيام القادمة يا سيسى، هذه النوع و الإفتراء على أسر مصرية كل تهمتها التفكير يستحق أشد أنواع العقاب…
و الوقت دة قرب.#الرحيل_ياسيسي_أوالنزول_للشارع #نازلين_الجمعه_ليه https://t.co/YAnAdyih68
— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 19, 2019
فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،، لظابط يدعو المصريين للوقوف بجانب #محمد_علي والنزول يوم الجمعة لإسقاط #السيسي (1)#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع#محمد_على_فضحهم #كفايه_بقى_يا_سيسي #محمد_علي_يفضحهم #محمد_علي_يفضح_السيسي #استنانى_ياسيسى #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/tUzLdmpLh2
— The Lens – العدسة (@TheLensPost) September 18, 2019
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للرابط التالي:
شاهد: محمد علي يدعو السيسي للتنحي والاعتذار للشعب المصري
قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ألا تكسو الكعبة بالحرير؟! فقال: بُطون الفقراء والمسكين أولى !" 💔
#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/n1JByJmrEh
— الجنتل🇾🇪 (@alluwts2) September 19, 2019
#نازلين_الجمعه_ليه
ببساطة عشان الازدواجية اللي ف الصورة
كل حاجة و عكسها pic.twitter.com/8wWoFnzxjw
— جودة المصري (@F3nHFcXKvn4HrYn) September 19, 2019
https://twitter.com/skerma/status/1174593955469676546?ref_src=twsrc%5Etfw
أحنا الصوت ساعة ما تحبو الدنيا سكوت#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/gsJn90dPdg
— Ahmed Rshad Elkhteeb (@ElkhteebRshad) September 19, 2019
عشان قاتل استباح دمنا وارضنا وعرضنا واموالانا #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/7UBjEq4ifm
— احمد محمد (@l5LsJc8rQFHe52m) September 19, 2019
https://twitter.com/Merna47475432/status/1174588539851476992?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/momoon04184767/status/1174583236078571522?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/0WyV2MxGZdunGSI/status/1174567164814274560?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/iHassanYarti/status/1174505358976569344?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ea11233/status/1174537645910892544?ref_src=twsrc%5Etfw
عليا الطلاق حصل 😂😂 #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/JJxc4zB2Mw
— 3 A M O R Y 👑🇵🇪 (@Omar7_Adel) September 19, 2019