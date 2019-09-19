دائرة محمد علي تتسع وتويتر يواصل انتفاضته ضد السيسي

24 ساعة تفصل المصريين عن الجمعة، وهو اليوم الذي اقترحه الفنان والمقاول محمد علي للتظاهر السلمي للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن السلطة، وسط انتفاضة لافتة بمنصات التواصل.

وبين اختفاء هاشتاجات وتدشين أخرى، ينفّس مصريون معارضون لنظام السيسي عن غضبهم وتنقل منصات التواصل صدى أصواتهم للعالم.

ويوم بعد يوم تتسع قوة ودائرة محمد علي بانضمام رموز مصرية معروفة إليه، ما يقلق نظام السيسي الذي استنفر آلاته الإعلامية والإلكترونية والميدانية تحسبًا لدعوة التظاهر.

"نازلين الجمعه ليه"

هذا ليس مجرد سؤال، وإنما هاشتاج تم تدشينه قبل ساعات بعد اختفاء مفاجئ لهاشتاجات حققت ملايين التفاعلات خلال ساعات، (#كفايه_بقى_ياسيسي) و(#استناني_ياسيسي) و(#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع).

هاشتاج (#نازلين_الجمعه_ليه) كسابقيه، تصدر الترند المصري على تويتر خلال دقائق.

https://twitter.com/Jeje_066/status/1174474346900967425?ref_src=twsrc%5Etfw

لم تغب أجواء ثورة يناير ومجزرة فض اعتصام رابعة عن الهاشتاج الجديد، لكنه تميز هذه المرة بتداول مكثف لصور تعبر عن معاناة الطبقة الفقيرة والمطحونة في مصر السيسي.

ميّز الهاشتاج أيضًا فكاهة المصريين الذي تحدثوا عن مباراة السوبر المقررة الجمعة بين فريقي كرة القدم، الأهلي والزمالك.

صفحة (أسرار محمد علي) على فيسبوك، علّقت مسبقًا على اختفاء هاشتاج "كفايه بقى ياسيسي" من على تويتر بعدما وصل إلى الترند العالمي محققًا نحو المليون تغريدة، موجهًة أصابع الاتهام إلى من أسمتهم "حبايب السيسي" في الإمارات.

أتمنى لك القلق و الرعب من ما ينتظرك فى الأيام القادمة يا سيسى، هذه النوع و الإفتراء على أسر مصرية كل تهمتها التفكير يستحق أشد أنواع العقاب…

و الوقت دة قرب.#الرحيل_ياسيسي_أوالنزول_للشارع #نازلين_الجمعه_ليه https://t.co/YAnAdyih68 — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 19, 2019

عصام حجي يدعم محمد علي

العالم المصري بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عصام حجي، أعلن دعمه وتأييده لدعوة محمد علي، مؤكدًا أن حقيقة وواقع الفساد أكثر بكثير، وطالب السيسي بالرحيل دون التسبب في مزيد من الخسائر.

حجي، الذي عمل مستشارًا علميًا لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، أكد أن محمد علي بتعليمه "المتواضع" أفضل بكثير من العلماء والأكاديميين الصامتين في الداخل والخارج، لأن العلم الذي لا يغير الواقع ليس له قيمة، حسب تعبيره.

في رسالة وجهها لمحمد علي، قال حجي ليس عليك أن تخجل أبدًا كونك تعارض من الخارج، فالنظام في الدولة نفسه يتلقى كل دعمه من الخارج فلمَ العجب أن تأتي المعارضة من الخارج.

حجي أكد أن الجيش لن يتأثر مطلقًا برحيل السيسي أو برحيل أي حاكم آخر، وقال إن مصر خسرت كثيرًا بوفاة الرئيس محمد مرسي لأنه كان عالمًا بحق ومؤمنًا بالدولة المدنية الحديثة.

بين المخابرات العامة والحربية

اللافت اليوم هو تداول فيديو لرجل ملثم يزعم أنه يعمل ضابطًا بالجيش المصري، وتحدث الرجل عن الصراع الشرس الدائر منذ 6 سنوات بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة.

الرجل الملثم اتهم السيسي وجهاز المخابرات الحربية، بتصفية وقتل ضباط ولواءات في المخابرات العامة، بالإضافة إلى إحالة 95 منهم (المخابرات العامة) إلى التقاعد.

الضابط المزعوم لفت إلى وقوف المخابرات العامة وراء محمد علي، ما جعله يتحدث بثقة واطمئنان ضد السيسي، مؤكدًا أن نظام السيسي مرتبك بشدة الآن ويحاول الحفاظ على كيانه بتوظيف الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال الموالين له.

الرجل أكد أن نظام السيسي قد انتهى بالفعل، وأنه إن لم يترك السلطة، فسيرى المصريون تسريبات "فاضحة" للسيسي خلال الأيام المقبلة.

السيسي وابنه وسيناء

الناشط السيناوي مسعد أبو فجر قال في فيديو بثه على صفحته على فيسبوك إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وابنه محمود يحصلان على 15 مليون دولار جراء أنشطة تهريب البضائع من سيناء إلى قطاع غزة.

أبو فجر كشف أن النظام المصري يأتي بمحكومين جنائيا ليشاركوا معه في عمليات بسيناء، ثم يتخلص منهم أو يعيدهم للسجون.

أكد أبو فجر أن أهل سيناء باتوا يقتنعون بأن السيسي يحارب السيناويين ولا يحارب الإرهاب.

خلفيات

قبل يومين، أعلن الفنان والمدون المصري الشهير شادي سرور، دعمه لمحمد علي واصفًا دعوته بأنها "بداية لثورة جديدة" في مصر.

محمد علي كان قد دعا المصريين للتظاهر في ميادين مصر مساء يوم الجمعة المقبل، وفي فيديو سابق طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.

علي طالب أيضًا السيسي بالتنحي والاعتذار لشعب المصري والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإخلاء سبيل ضباط الجيش والشرطة الذين اعتقلوا لرفضهم تنفيذ قرارات النظام.

في المقابل، حاول نظام السيسي وكتائبه الإلكترونية التصدي للحملات المتلاحقة من محمد علي لاسيما مع تصاعد عدد المتفاعلين مع دعواته بالتدوينات والتظاهرات، فأطلقوا هاشتاجات وحملات تضامن من فنانين قوبلت بسخرية وتفاعل ضعيف.

للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للرابط التالي:

شاهد: محمد علي يدعو السيسي للتنحي والاعتذار للشعب المصري

قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ألا تكسو الكعبة بالحرير؟! فقال: بُطون الفقراء والمسكين أولى !" 💔 #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/n1JByJmrEh — الجنتل🇾🇪 (@alluwts2) September 19, 2019

#نازلين_الجمعه_ليه

ببساطة عشان الازدواجية اللي ف الصورة

كل حاجة و عكسها pic.twitter.com/8wWoFnzxjw — جودة المصري (@F3nHFcXKvn4HrYn) September 19, 2019

https://twitter.com/skerma/status/1174593955469676546?ref_src=twsrc%5Etfw

أحنا الصوت ساعة ما تحبو الدنيا سكوت#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/gsJn90dPdg — Ahmed Rshad Elkhteeb (@ElkhteebRshad) September 19, 2019

عشان قاتل استباح دمنا وارضنا وعرضنا واموالانا #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/7UBjEq4ifm — احمد محمد (@l5LsJc8rQFHe52m) September 19, 2019

https://twitter.com/Merna47475432/status/1174588539851476992?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/momoon04184767/status/1174583236078571522?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/0WyV2MxGZdunGSI/status/1174567164814274560?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/iHassanYarti/status/1174505358976569344?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ea11233/status/1174537645910892544?ref_src=twsrc%5Etfw