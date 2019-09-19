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سياسة

جواد ظريف يهدد بحرب شاملة إذا وجهت ضربة عسكرية لإيران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
19/9/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لبلاده سيفجر "حربًا شاملة".

التفاصيل
  • ظريف قال في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية: أقول بكل جدية إننا لا نريد حربًا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية… لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا.
  • عندما سئل عن عواقب توجيه ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لإيران، قال ظريف: ستكون حربًا شاملة.
  • الولايات المتحدة مع السعودية وحلفاء آخرين في منطقة الخليج يبحثون عن الردود الممكنة على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت والذي يلقون باللوم فيه على طهران، ووصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه عمل من أعمال الحرب استهدف المملكة.
  • في وقت سابق، حذر ظريف على تويتر، من أن ما وصفه بالفريق-بي، وهو تعبير يشير به إلى زعماء من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يستدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشن حرب على إيران.
ترمب و بومبيو (غيتي)
 خلفيات
  • تتهم أمريكا والسعودية إيران بشن هجمات استهدفت معامل لشركة أرامكو السعودية يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.
  • إيران تنفي الضلوع في هجمات أرامكو التي أدت في بادئ الأمر إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف.
  • ظريف قال أيضًا على تويتر اليوم الخميس إن بومبيو يحاول إعاقة إصدار تأشيرات سفر للوفد الإيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • ترمب ذكر أنه لا يتطلع للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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