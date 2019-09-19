جواد ظريف يهدد بحرب شاملة إذا وجهت ضربة عسكرية لإيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن توجيه أي ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لبلاده سيفجر "حربًا شاملة".

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ظريف قال في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية: أقول بكل جدية إننا لا نريد حربًا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية… لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا.

عندما سئل عن عواقب توجيه ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لإيران، قال ظريف: ستكون حربًا شاملة.

الولايات المتحدة مع السعودية وحلفاء آخرين في منطقة الخليج يبحثون عن الردود الممكنة على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت والذي يلقون باللوم فيه على طهران، ووصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه عمل من أعمال الحرب استهدف المملكة.

في وقت سابق، حذر ظريف على تويتر، من أن ما وصفه بالفريق-بي، وهو تعبير يشير به إلى زعماء من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يستدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشن حرب على إيران.

ترمب و بومبيو (غيتي)

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