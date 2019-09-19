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سياسة|الهند وباكستان

باكستان ترفض فتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي

ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند
ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند
19/9/2019

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، الأربعاء، إن بلاده رفضت طلبًا من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باستخدام مجالها الجوي خلال رحلة إلى ألمانيا الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الجارتين المسلحتين نوويًا، بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الباكستاني:
  • الحكومة الهندية طلبت من باكستان فتح مجالها الجوي أمام طائرة مودي أثناء ذهابه إلى ألمانيا في 21 سبتمبر/أيلول الجاري وأثناء عودته منها يوم 28 من الشهر نفسه.
  • مع وضع الموقف في كشمير المحتلة في الاعتبار وسلوك نيودلهي… قررنا عدم السماح لرئيس الوزراء الهندي باستخدام المجال الجوي الباكستاني.
  • تم إبلاغ الجانب الهندي بهذا القرار.
أزمة كشمير:
  • المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار، أعرب عن أسفه للقرار الباكستاني رفض فتح الأجواء للمرة الثانية خلال أسبوعين، وذلك في إشارة إلى رفض إسلام آباد بفتح المجال الجوي أمام الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، ليقوم بزيارة خارجية أيضًا. 
  • تزايدت حدة التوترات مؤخرا بسبب قيام الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي بإلغاء وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير. 
  • إقليم كشمير أغلب سكانه من المسلمين، ومقسم بين الهند وباكستان منذ عام 1947 إثر انتهاء الاحتلال البريطاني لشبه الجزيرة الهندية.
  • القسم الخاضغ للسيطرة الهندية كان يتمتع بالحكم الذاتي حتى قامت حكومة مودي بإلغائه ما أثار السكان وباكستان ضد الحكومة الهندية.
متظاهرون في حيدر أباد يحرقون صورًا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد قرار نيودلهي ضم كشمير (غيتي)

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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