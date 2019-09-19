انتقادات لترمب بعد ترويجه مقطع فيديو مفبركا للنائبة المسلمة إلهان عمر

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات واسعة بعدما نشر على حسابه على تويتر مقطع فيديو مفبركا يظهر النائبة بالكونغرس إلهان عمر وهي ترقص في ذكرى هجمات سبتمبر/أيلول.

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