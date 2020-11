السلطات المصرية تعتقل شقيق وائل غنيم

أعلن الناشط السياسي المصري وائل غنيم، اعتقال شقيقه حازم من قبل الأمن المصري، اليوم الخميس، وذلك بعد نشر غنيم لعدة فيديوهات من مقر إقامته بالولايات المتحدة تهاجم النظام المصري.

#savehazem My brother has been kidnapped by the Egyptian regime. He has is an apolitical person. I received a threat yesterday from the Embassy in Washington and when I rejected their offer. My brother got arrested. I am not going to back out. Please help me deal with those thugs pic.twitter.com/W7eedvzYC7

— Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) September 19, 2019