السلطات المصرية تعتقل شقيق وائل غنيم

أعلن الناشط السياسي المصري وائل غنيم، اعتقال شقيقه حازم من قبل الأمن المصري، اليوم الخميس، وذلك بعد نشر غنيم لعدة فيديوهات من مقر إقامته بالولايات المتحدة تهاجم النظام المصري.

التفاصيل

قال غنيم في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك إن عناصر من المخابرات وأمن الدولة في منزله بمصر يحققون مع والده ووالدته وأخوه داخل المنزل.

أعلن غنيم بعد ذلك بدقائق أن السلطات اعتقلت شقيقه الأصغر حازم.

وائل قال في تغريدة له على موقع تويتر إنه سيوجه شكوى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن اعتقال شقيقه، مشيرا إلى أن المخابرات "اختطفت" شقيقه بعد تهديده بالأمس بالسكوت و"الإ…"، على حد تعبيره.

أكدت مي، شقيقة وائل، نبأ اعتقال شقيقها عبر منشور على صفحتها بفيسبوك قالت فيه " أنا مي سعيد عباس غنيم، أنا أخت وائل غنيم (أيوه أخت وائل غنيم) بقوم ببلاغ للنائب العام المصري بأنه تم القبض على حازم سعيد غنيم وأخذه من منزله بدون أي تهمة".

مي أضافت "تهمته الوحيدة هو إنه أخو وائل غنيم، أرجو الإفراج عنه لإن أصلا منعرفش (لا نعلم) هو إيه قضيته من الأساس".

دشن غنيم، حملة إلكترونية للضغط على أجهزة الأمن ومطالبتها بالإفراج عن شقيقه، وأطلق "هاشتاغ" باللغة الإنجليزية باسم "#savehazem".

#savehazem My brother has been kidnapped by the Egyptian regime. He has is an apolitical person. I received a threat yesterday from the Embassy in Washington and when I rejected their offer. My brother got arrested. I am not going to back out. Please help me deal with those thugs pic.twitter.com/W7eedvzYC7 — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) September 19, 2019

Hey @realDonaldTrump, @alsisiofficial kidnapped my brother in Cairo after I rejected a threat from the embassy next to your white house. I live in California, my daughter is 16 years old and she is crying because her uncle is taken away from her grandmother. Please #savehazem. — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) September 19, 2019

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