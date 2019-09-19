الجزيرة تطالب بالإفراج عن محمود حسين المعتقل منذ 1000 يوم

يتم الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية محمود حسين اليوم الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 1000 يوم في السجن، بعد أن اعتقلته السلطات المصرية تعسفياً في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

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شبكة الجزيرة الإعلامية جددت تنديدها باستمرار اعتقال الزميل محمود حسين التعسفي "في خرق سافر للقانون واعتداء على أبسط حقوقه الإنسانية".

الشبكة دعت أحرار العالم والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الداعمة لحرية الصحافة، لتوحيد جهودها لإبراز قضية محمود حسين والمشاركة في حملة تطالب بالإفراج عنه، والضغط على السلطات المصرية لتنفيذ قرار المحكمة الصادر في مايو/ أيار الماضي والقاضي بإطلاق سراحه.

الدكتور مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية قال إن الشبكة "تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن صحته (محمود حسين) وأمنه".

سواق دعا "باسم شبكة الجزيرة ونيابة عن كل زملاء محمود في الشبكة، جميع الصحفيين والحقوقيين وأصحاب الضمائر الحية للوقوف مع محمود والتضامن معه عبر كل الوسائل المتاحة".

الجزيرة أطلقت حملة تضامنية جديدة بالتزامن مع مرور 1000 يوم على اعتقال محمود حسين، للتعريف بمعاناته، وحشد التأييد والمساندة لتسليط الضوء على قضيته، تتضمن عريضة تضامن رقمية، يطالب الموقعون عليها بالإفراج الفوري عن محمود حسين.

قضية محمود حسين