وزير يمني: الإمارات على علاقة بتنظيمي الدولة والقاعدة

اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات بأنها على علاقة مع تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، جنوبي اليمن.
التفاصيل
- الجبواني على تويتر: لدينا كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة و"داعش" في اليمن وبالأسماء.
- الوزير اليمني: الإمارات تستخدم هؤلاء "الإرهابيين" في ضرب تعزيزات الجيش اليمني بطريق محافظتي شبوة وأبين في الجنوب.
- الجبواني: آن لأبناء شبوة وأبين وقبائلها في هذه المناطق، تحديد موقف من الإمارات و"إرهابييها"، قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم.
- لم يصدر تعليق فوري من قبل الإمارات، الدولة الثانية في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وتنفي أبو ظبي وجود أي علاقة لها بتنظيمات "إرهابية" هناك.
خلفيات
- الأحد، دعا الجبواني، مع وزير الداخلية أحمد الميسري، ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، إلى إنهاء دور الإمارات في التحالف باليمن.
- قبل أكثر من أسبوعين، سيطر انفصاليو الانتقالي الجنوبي، على محافظتي عدن وأبين جنوبي اليمن، بدعم من طيران إماراتي استهدف مواقع للجيش الحكومي اليمني، ما أسفر عن سقوط نحو 300 بين قتيل وجريح، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.
- الإمارات أقرت عقب ذلك، بشن تلك الغارات، لكنها بررت ذلك بأنها استهدفت "مجموعات إرهابية مسلحة" ردًا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن، وهي التبريرات التي رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بالزائفة.
- الاقتتال على الجنوب، جبهة جديدة في الحرب متعددة الأطراف، ما ينذر بتفاقم الانقسام في اليمن ويعقد جهود إنهاء صراع راح ضحيته عشرات الآلاف ودفع بالبلاد إلى شفا المجاعة.
- الحكومة اليمنية والقوات الانفصالية جزء من تحالف تقوده السعودية تدخل في اليمن في مارس/آذار 2015 لقتال جماعة الحوثي المتهمة بالتحالف مع إيران، بعد أن أخرجت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء عام 2014.