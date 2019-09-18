وزير يمني: الإمارات على علاقة بتنظيمي الدولة والقاعدة

اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات بأنها على علاقة مع تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، جنوبي اليمن.

لدينا كل الدلائل على علاقة للإمارات بتنظيمي القاعده وداعش في اليمن وبالأسماء وهي تستخدم هؤلا الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش في طريق شبوه أبين. آن لأبناء شبوه وأبين وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم.

— Saleh Algabwani (صالح الجبواني) (@SAlgabwani) September 18, 2019