هجوم أرامكو: فرنسا ترسل وفدا للتحقيق وأمريكا تأمل في تحرك مجلس الأمن

قالت فرنسا الأربعاء إنها ستوفد خبراء إلى السعودية لمساعدة محققين في الهجمات التي استهدفت معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو السعودية.

التفاصيل

قصر الإليزيه: فرنسا سترسل الخبراء استجابة لطلب سعودي.

قصر الإليزيه: الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دان الهجمات بشدة، وأكد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التزام بلاده بالاستقرار في الشرق الأوسط.

قصر الإليزيه: استجابة لطلب سعودي أكد الرئيس ماكرون لولي العهد السعودي أن فرنسا سترسل خبراء للسعودية للمشاركة في تحقيقات رامية للكشف عن منشأ وشكل الهجمات.

قال دبلوماسيون فرنسيون لرويترز إن الهجمات التي أوقفت نصف إنتاج السعودية من النفط يمكن أن تتسبب في ضرر للدبلوماسية الفرنسية الهادفة إلى تجنب حدوث صراع أمريكي إيراني.

سعي أمريكي

نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن واشنطن تأمل في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات للرد على هجمات أرامكو.

المسؤول: على السعودية المبادرة بطلب التحرّك من مجلس الأمن الدولي بصفتها الجهة التي استُهدفت في هجمات السبت على منشأتي مجموعة أرامكو النفطية العملاقة.

المسؤول: على الولايات المتحدة قبل ذلك إعداد المعلومات المرتبطة بالملف.

المسؤول: نرى أن هناك دوراً يمكن لمجلس الأمن أن يلعبه في هذا الصدد.

المسؤول: السعودية تعرضت لهجمات لها تداعيات عالمية.

المسؤول: مجلس الأمن أنشئ للتعامل مع التهديدات للأمن والسلم الدوليين، والهجوم يصب في هذه الخانة.

لم يحدد المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن هويته نوع التحرّك المنتظر من المجلس حيث تتمتع كل من روسيا والصين بحق النقض (الفيتو).

سبق لروسيا والصين انتقاد العقوبات أحادية الجانب التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران.

حماية الملاحة

وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع: السعودية قررت الانضمام لمهمة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

الوكالة: منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج.

وتعرضت عدة سفن تجارية دولية لهجمات في الخليج هذا العام في حوادث هزت تجارة السلع العالمية.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران التي تنفي هذه الاتهامات.

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