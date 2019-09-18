قيادي بالمعارضة المسلحة: اتفاق جديد حول إدلب بعد قمة أنقرة

كشف القيادي في لواء المعتصم التابع للمعارضة السورية مصطفى سيجري عن اتفاق جديد حول إدلب بعد قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت بين تركيا وروسيا وإيران الإثنين الماضي.

اعتبر سيجري في حديث للجزيرة مباشر، التفاهمات الأخيرة حول سوريا، محاولة أكثر جدية، لتنفيذ البنود المستعصية في لقاءات سوتشي وأستانة السابقة.

أبرز بنود الاتفاق وفق سيجري

إنشاء منطقة عازلة خالية من السلاح الثقيل في محافظة إدلب تحت إشراف الجيش الوطني المعارض المدعوم تركياً.

إبعاد الشخصيات المصنفة على "لوائح الإرهاب الدولية"، بما فيها "هيئة تحرير الشام" و"تنظيم حراس الدين".

تسيير دوريات روسية أمريكية مشتركة في المنطقة العازلة.

إدخال وتمكين الحكومة السورية المؤقتة في مناطق إدلب لتقديم الخدمات واستئناف الدعم الدولي الإنساني.

استكمال الخطوات النهائية فيما يخص اللجنة الدستورية ووضع قانون انتخابات جديد في سوريا.

أبرز تصريحات سيجري:

لا توجد مواقف واضحة من اتفاق أنقرة.

بنود الاتفاق الأخير يصب في مصلحة القوى الثورية شمال غرب سوريا، بعد التقدم الأخير للنظام السوري في إدلب، بدعم روسيا والميليشيات الإيرانية.

سبب التصعيد الروسي الأخير في إدلب هو الاتفاقات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة شرق الفرات والتي أغضبت روسيا.

التفاهم التركي الأمريكي، حول المنطقة الآمنة شرق الفرات، لم يفض إلى خطوات عملية مرضية للجانب التركي، وحتى الجانب السوري.

التفاهمات الروسية التركية اكتملت حول شخصيات اللجنة الدستورية التي ستشارك بعملية سياسية مستقبلية في سوريا.

المرحلة السياسية تتوقف على مدى إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق خطة المنطقة العازلة.

هناك مشاورات بين الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير بهدف التوحد والانضمام لتطبيق خطة المنطقة العازلة والانتقال بعد ذلك إلى العملية السياسية.

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