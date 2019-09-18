شاهد: محمد علي يدعو السيسي للتنحي والاعتذار للشعب المصري

دعا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتنحي عن منصبه، الخميس المقبل، والاعتذار للشعب المصري.

وقال علي في مقطع فيديو جديد بثه على صفحته بموقع فيسبوك "إذا لم يخرج السيسي ويعلن استقالته يوم الخميس (غدا)" أدعو الشعب المصري "المسلم والمسيحي والإخواني والليبرالي" للخروج يوم الجمعة الساعة السابعة مساء للتظاهر.

كما دعا السيسي للخروج، الخميس، وإعلان الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بكل توجهاتهم، وإخلاء سبيل ضباط الجيش و الشرطة الذين تم اعتقالهم لعدم تنفيذ قرارات نظام السيسي.

انتفاضة على تويتر

محمد واصل تحديه للسيسي وإدارته، بإطلاق حملة تغريدات جديدة على تويتر عبر هاشتاج (استناني_ياسيسي)، بعد اختفاء مفاجئ لهاشتاج ( كفايه بقى ياسيسي ) الذي تصدر عالميًا لساعات بعد إطلاقه، محققًا نحو مليون ونصف المليون تغريدة.

) الذي تصدر عالميًا لساعات بعد إطلاقه، محققًا نحو مليون ونصف المليون تغريدة. ناشطون أطلقوا على تويتر، وسومًا عدة، أبرزها هاشتاج "#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع"، الذي أصبح أيضًا خلال دقائق ضمن قائمة الأعلى تداولًا في مصر، وأعاد المغردون نشر صور من ثورة يناير/كانون ثاني 2011.

تجاوبًا مع دعوة محمد علي، أعلن الفنان والمدون المصري الشهير شادي سرور، عبر تويتر، دعمه لمحمد علي واصفًا دعوته بأنها "بداية لثورة جديدة" في مصر.

في المقابل، حاول نظام السيسي وكتائبه الإلكترونية التصدي للحملات المتلاحقة من محمد علي لاسيما مع تصاعد عدد المتفاعلين مع دعواته بالتدوينات والتظاهرات، الأمر الذي أقلق النظام في مصر.

خلفيات

محمد علي، وهو ممثل وصاحب إحدى شركات المقاولات التي نفذت مشروعات للجيش المصري على مدار 15 عاما، كان قد ظهر قبل أسبوعين في عدة مقاطع فيديو وجه فيها اتهامات بالفساد إلى السيسي وزوجته انتصار، وقيادات بالقوات المسلحة.

"علي" اتهم السيسي بمجاملة صديق له بالجيش بإنشاء فندق أمام منزله بميزانية تتخطى ملياري جنيه.

"علي" كشف عن إهدار ملايين الجنيهات في إعادة بناء وتجهيز استراحة للسيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية، وإقامة قصر في منطقة الهايكستب، وعدد من المنشآت الأخرى.

بدوره رد السيسي على محمد علي خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، السبت، واعترف ببناء العديد من القصور الرئاسية، وقال إنه يعتزم تشييد قصور أخرى.

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تويتر ينتفض ضد السيسي وشادي سرور ينضم لمحمد علي