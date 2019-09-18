شاهد: استشهاد فلسطينية برصاص جنود الاحتلال على حاجز قلنديا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح اليوم الأربعاء على امرأة فلسطينية من مسافة قريبة، عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهادها.

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أظهرت لقطات تلفزيونية جنود الاحتلال وهم يحاصرون المرأة الفلسطينية ويطلقون عليها النار من مسافة قريبة.

ذكرت تقارير إخبارية فلسطينية أن السيدة الفلسطينية أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز وأصيبت بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهادها.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) عن شهود عيان قولهم إن المرأة "أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل".

التقارير: رافق إطلاق النار على المرأة الفلسطينية، اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.

زعمت الشرطة الإسرائيلية أن السيدة الفلسطينية أشهرت سكينا عند الحاجز، إلا أن اللقطات تظهر أن المرأة كانت تفصلها عدة مترات عن قوات الاحتلال وقت إطلاق النار عليها.

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