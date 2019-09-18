روحاني يتهم أمريكا والسعودية ببدء صراع في المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن بلاده لا تريد صراعا بالمنطقة، واتهم الولايات المتحدة والتحالف السعودي الإماراتي ببدء الحرب باليمن.

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روحاني في تسجيل مصور: لا نريد صراعا في المنطقة… من بدأ الصراع؟ ليس اليمنيون.

روحاني: "السعودية والإمارات وأمريكا ودول أوربية معينة والنظام الصهيوني هي من بدأت الحرب في هذه المنطقة".

روحاني: "اليمنيون لم يستهدفوا مستشفى أو مدرسة ولا سوقًا في صنعاء. استهدفوا موقعًا صناعيا ليحذروكم".

روحاني: "تعلموا الدروس من هذا التحذير وخذوا بعين الاعتبار إمكانية اندلاع حرب في المنطقة".

وقالت طهران الأربعاء إنها وجهت مذكرة رسمية إلى واشنطن يوم الإثنين الماضي حذرتها فيها من اتخاذ أي إجراء ضدها على خلفية هجوم أرامكو.

أبرز ما أرودته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)

أرسلت المذكرة إلى السفارة السويسرية، الراعية لمصالح الولايات المتحدة في طهران.

المذكرة جاء فيها أن إيران "سترد ردا قاسيا وبشكل فوري على أي عدوان محتمل ضدها، في ضوء الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجوم على منشآت أرامكو بالسعودية".

نفت المذكرة "أي دور لإيران في هذه القضية".

أدانت المذكرة مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين ضد إيران.

المذكرة شددت على أنه "إذا شُن عدوان على إيران، فإن الرد لن يكون مقتصرا على مصدره".

"إلهاء"

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إيران ترفض الاتهامات الأمريكية لها بالمسؤولية عن الهجمات.

ظريف: يجب على الولايات المتحدة أن تسعى للنظر إلى وقائع المنطقة، بدلا من مجرد اللجوء لاستخدام وسائل الإلهاء.

ظريف: نشعر بأن الحكومة الأمريكية تحاول أن تنسى الواقع في المنطقة بشكل ما.

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