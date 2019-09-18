تويتر ينتفض ضد السيسي وشادي سرور ينضم لمحمد علي

واصل الفنان والمقاول المصري محمد علي تحديه للرئيس عبدالفتاح السيسي وإدارته، بإطلاق حملة تغريدات جديدة على تويتر عبر هاشتاج (استناني_ياسيسي)، داعيا السيسي للتنحي قبل يوم الجمعة.

كما أطلق ناشطون على تويتر، وسومًا عدة، كان أبرزها هاشتاج "#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع"، الذي أصبح أيضًا خلال دقائق ضمن قائمة الأعلى تداولًا في مصر، وأعاد المغردون نشر صور من ثورة يناير/كانون ثاني 2011.

حملة تدوين جديدة

محمد علي دعا للتدوين عبر الهاشتاج الجديد "#استناني_ياسيسي"، والوصول به إلى مليون تغريده كسابقه، وبالفعل تصدر الهاشتاج خلال سويعات قائمة الأعلى تداولًا في مصر، ووصل لنحو 400 ألف تغريدة صباح اليوم الأربعاء.

في فيديو جديد، دعا محمد علي، الثلاثاء، الرئيس السيسي للتنحي عن منصبه، الخميس المقبل، والاعتذار للشعب المصري، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإخلاء سبيل ضباط الجيش والشرطة الذين اعتقلوا لرفضهم تنفيذ قرارات نظام السيسي.

محمد علي دعا المصريين للتظاهر في ميادين مصر مساء يوم الجمعة المقبل، وفي فيديو سابق طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.

تجاوبًا مع دعوة محمد علي، أعلن الفنان والمدون المصري الشهير شادي سرور، دعمه لمحمد علي واصفًا دعوته بأنها "بداية لثورة جديدة" في مصر.

سرور أكد عبر تويتر أن ما قاله محمد علي جزء بسيط من الفساد الموجود في كل مكان في مصر، مطالبًا بأن يكون التحرك القادم أكثر تنظيمًا كي "نحمي الثورة من الفيروسات" التي أجهضت ثورة يناير.

سرور نشر سلسلة تغريدات داعمة لحملة محمد علي ضد السيسي ونظامه.

محمد علي هو بداية لثورة جديدة لان ما قاله هو جزء بسيط من الفساد اللي موجود في كل حته في مصر، لكن المره دي لازم الموضوع يبقي منظم عشان نحمي الثورة من الفيروسات اللي بتنط مع الحفلة، الفيروسات والدسائس دي كانت سبب فشل ثورة يناير، عدم النظام ترتب عليه الفساد الحالي لازم يبقي في نظام. — Shadi Srour (@ShadySrour) September 17, 2019

مصر مش السيسي يا جماعة اصحوا شوية انتم بشر احرار مش عبيد لا تصنعوا دكتاتور جديد، الاول قال ٤ سنين بعدها ٨ سنين، ثم ٣٠ سنة في خطة الاستيلاء علي مصر من طبقة ٥٪ من الشعب وشغل الباقي خدامين عندنا حرام نص الشباب فقد الامل والباقي اتشحطط في الغربة شارك بصوتك #كفايه_بقي_ياسيسيي — Shadi Srour (@ShadySrour) September 17, 2019

لملي يابني شوية الممثلين والمطربين والاعلاميين رجالتنا واطلب منهم يصوروا فيديو عشان ننزلة ونعمل هاشتاج مضاد ب"احنا معاك ياريس" كات هايل يافنانين. التاريخ بيكتب سطوره وكل واحد موقفة هيتسجل عشان لما الفساد يخلص والشريف ينتصر بعد كده ياخدوا كلهم بالجزمة. #كفايه_بقى_يا_سيسي — Shadi Srour (@ShadySrour) September 17, 2019

اختفاء مفاجئ

أمس الثلاثاء، أعلنت صفحة "أسرار محمد علي" على فيسبوك، اختفاء هاشتاج " #كفايه_بقى_ياسيسي " بعد وصوله إلى نحو مليون ونصف المليون تغريدة، وظهوره ضمن قائمة الأعلى تداولًا في الترند العالمي.

" بعد وصوله إلى نحو مليون ونصف المليون تغريدة، وظهوره ضمن قائمة الأعلى تداولًا في الترند العالمي. محمد علي عقّب على هذا الاختفاء بالقول: مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي!! كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي.. طيب.. #استناني_ياسيسي.

كان هاشتاج "#كفايه_بقى_ياسيسي"، قد تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب سويعات من إطلاقه مساء الأحد، ثم وصل إلى الترند العالمي لعدة ساعات.

محمد علي دعا للتدوين عبر الوسم، بعدما أعلن الحرب على السيسي ودعا المصريين للتفاعل والتغريد عبر الهاشتاج، وهو ما حدث بالفعل حيث تفاعل معه الملايين، وراهن ناشطون على قدرة المصريين في إعادة إنتاج مشهد ثورة يناير.

حملة مضادة

في المقابل، حاول نظام السيسي وكتائبه الإلكترونية التصدي للحملات المتلاحقة من محمد علي لاسيما مع تصاعد عدد المتفاعلين مع دعواته بالتدوينات والتظاهرات، الأمر الذي أقلق النظام في مصر.

عبر منصات التواصل، أطلق أنصار السيسي وسوما مضادة مثل "تحيا مصر" و"هنكمل معاك المشوار يا سيسي"، وكان آخرها "مليون ريتويت دعم للسيسي"، وكلها لم تتجاوز عدد التغريدات فيها عن ثلاث آلاف تغريدة، ومنها ما تحول لمادة للسخرية من السيسي ونظامه.

لجأ النظام كذلك إلى توظيف الفنانين للدفاع عن السيسي، فظهر عدد من الفنانين المصريين في فيديو مرتب أمس يؤكدون دعمهم للسيسي بالقول "إحنا معاك ياريس"، بالإضافة إلى إطلاق أغنية شعبية ضد محمد علي.

المجموعة الثانية من جوقة السيسي، تم إستدعاؤهم للتطبيل الموحد

المفترض يتم عمل قوائم بهذه الأسماء كقائمة ٢٠١١ لفناني السوء.

"أنغام – بيومي فؤاد – محمد فؤاد – معرفش مين الأستاذ الرابع"#استناني_ياسيسي #احنا_معاك_ياريس pic.twitter.com/CPA8cA6d4k — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 18, 2019

عزيزي المواطن عزيزي الفقير… امالك في بكرة بنتقص كتير..بتنقص بلادك اراضي وبيوت ..وتنقص عيالك تابوت فوق تابوت 😢 #إستناني_ياسيسي pic.twitter.com/j5rTzpAIhS — eng_ahmed gamal (@engahmedgamal18) September 18, 2019

سواء كانت هبة شعبية حقيقية

أو حرب تكسير عظام جوه النظام سواء كانت ثورة حقيقية في الشارع

أو انقلاب ناعم على الانقلاب الموجود السيسي دمر مصر

السيسي خرب مصر

السيسي باع أراضي مصر

السيسي قزم مصر

السيسي قسم مصر السيسي لازم يرحل #الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع pic.twitter.com/WRkMAZ0KyF — Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 18, 2019

https://twitter.com/mohammedaliegg/status/1174235067452919808?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Eslam20319545/status/1174168087073103872?ref_src=twsrc%5Etfw

أسماء أهم الميادين ف كل محافظة اتجمعوا ف الاماكن دي

احنا قدها

ريتويت كتير عشان يوصل لكل المحافظات

دي اخر فرصة لينا يجماعة

بعد كده لو محصلش حاجة بعد كل ده هنتفشخ #استناني_ياسيسي pic.twitter.com/z4zBqzPZtW — someone (@someoneno22) September 18, 2019

مصر مش هى السيسى

جيش مصر مش هو السيسى

مؤسسات مصر مش هى السيسى

رحيل السيسى مش هيوقع مصر ولا جيش مصر

شاركونا بالتدوين على هشتاج #الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع pic.twitter.com/zXt8wKwnrC — ثورة 25 يناير 2011 (@sawra11) September 18, 2019

رد يا سيسي

علي دعوة محمد علي

لك بالتنحي

وأطلب من المصريين

ينزلوا يجددوا لك

التفويض والأمر!!!

بمحاربة الإرهاب الذي صنعته

ومحاربة الفساد الذي إرتكبته

والقصاص للدم الذي سفكته

والثأر للعرض الذي إنتهكته

والغضب للأرض والغاز والماء

الذين فرطت فيهم#ارحل_ياسيسي#استناني_ياسيسي — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 18, 2019