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سياسة|مصر

تويتر ينتفض ضد السيسي وشادي سرور ينضم لمحمد علي

محمد علي يواصل تحديه للسيسي
محمد علي يواصل تحديه للسيسي
18/9/2019

واصل الفنان والمقاول المصري محمد علي تحديه للرئيس عبدالفتاح السيسي وإدارته، بإطلاق حملة تغريدات جديدة على تويتر عبر هاشتاج (استناني_ياسيسي)، داعيا السيسي للتنحي قبل يوم الجمعة.

كما أطلق ناشطون على تويتر، وسومًا عدة، كان أبرزها هاشتاج "#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع"، الذي أصبح أيضًا خلال دقائق ضمن قائمة الأعلى تداولًا في مصر، وأعاد المغردون نشر صور من ثورة يناير/كانون ثاني 2011.

حملة تدوين جديدة
  • محمد علي دعا للتدوين عبر الهاشتاج الجديد "#استناني_ياسيسي"، والوصول به إلى مليون تغريده كسابقه، وبالفعل تصدر الهاشتاج خلال سويعات قائمة الأعلى تداولًا في مصر، ووصل لنحو 400 ألف تغريدة صباح اليوم الأربعاء.
  • في فيديو جديد، دعا محمد علي، الثلاثاء، الرئيس السيسي للتنحي عن منصبه، الخميس المقبل، والاعتذار للشعب المصري، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإخلاء سبيل ضباط الجيش والشرطة الذين اعتقلوا لرفضهم تنفيذ قرارات نظام السيسي.
  • محمد علي دعا المصريين للتظاهر في ميادين مصر مساء يوم الجمعة المقبل، وفي فيديو سابق طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.

  • تجاوبًا مع دعوة محمد علي، أعلن الفنان والمدون المصري الشهير شادي سرور، دعمه لمحمد علي واصفًا دعوته بأنها "بداية لثورة جديدة" في مصر.
  • سرور أكد عبر تويتر أن ما قاله محمد علي جزء بسيط من الفساد الموجود في كل مكان في مصر، مطالبًا بأن يكون التحرك القادم أكثر تنظيمًا كي "نحمي الثورة من الفيروسات" التي أجهضت ثورة يناير.
  • سرور نشر سلسلة تغريدات داعمة لحملة محمد علي ضد السيسي ونظامه.

اختفاء مفاجئ
  • أمس الثلاثاء، أعلنت صفحة "أسرار محمد علي" على فيسبوك، اختفاء هاشتاج "#كفايه_بقى_ياسيسي" بعد وصوله إلى نحو مليون ونصف المليون تغريدة، وظهوره ضمن قائمة الأعلى تداولًا في الترند العالمي.
  • محمد علي عقّب على هذا الاختفاء بالقول: مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي!! كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي.. طيب.. #استناني_ياسيسي.
  • كان هاشتاج "#كفايه_بقى_ياسيسي"، قد تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب سويعات من إطلاقه مساء الأحد، ثم وصل إلى الترند العالمي لعدة ساعات.
  • محمد علي دعا للتدوين عبر الوسم، بعدما أعلن الحرب على السيسي ودعا المصريين للتفاعل والتغريد عبر الهاشتاج، وهو ما حدث بالفعل حيث تفاعل معه الملايين، وراهن ناشطون على قدرة المصريين في إعادة إنتاج مشهد ثورة يناير.

حملة مضادة
  • في المقابل، حاول نظام السيسي وكتائبه الإلكترونية التصدي للحملات المتلاحقة من محمد علي لاسيما مع تصاعد عدد المتفاعلين مع دعواته بالتدوينات والتظاهرات، الأمر الذي أقلق النظام في مصر.
  • عبر منصات التواصل، أطلق أنصار السيسي وسوما مضادة مثل "تحيا مصر" و"هنكمل معاك المشوار يا سيسي"، وكان آخرها "مليون ريتويت دعم للسيسي"، وكلها لم تتجاوز عدد التغريدات فيها عن ثلاث آلاف تغريدة، ومنها ما تحول لمادة للسخرية من السيسي ونظامه.
  • لجأ النظام كذلك إلى توظيف الفنانين للدفاع عن السيسي، فظهر عدد من الفنانين المصريين في فيديو مرتب أمس يؤكدون دعمهم للسيسي بالقول "إحنا معاك ياريس"، بالإضافة إلى إطلاق أغنية شعبية ضد محمد علي.

https://twitter.com/mohammedaliegg/status/1174235067452919808?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Eslam20319545/status/1174168087073103872?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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