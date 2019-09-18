تويتر ينتفض ضد السيسي وشادي سرور ينضم لمحمد علي

واصل الفنان والمقاول المصري محمد علي تحديه للرئيس عبدالفتاح السيسي وإدارته، بإطلاق حملة تغريدات جديدة على تويتر عبر هاشتاج (استناني_ياسيسي)، داعيا السيسي للتنحي قبل يوم الجمعة.
كما أطلق ناشطون على تويتر، وسومًا عدة، كان أبرزها هاشتاج "#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع"، الذي أصبح أيضًا خلال دقائق ضمن قائمة الأعلى تداولًا في مصر، وأعاد المغردون نشر صور من ثورة يناير/كانون ثاني 2011.
محمد علي هو بداية لثورة جديدة لان ما قاله هو جزء بسيط من الفساد اللي موجود في كل حته في مصر، لكن المره دي لازم الموضوع يبقي منظم عشان نحمي الثورة من الفيروسات اللي بتنط مع الحفلة، الفيروسات والدسائس دي كانت سبب فشل ثورة يناير، عدم النظام ترتب عليه الفساد الحالي لازم يبقي في نظام.
— Shadi Srour (@ShadySrour) September 17, 2019
مصر مش السيسي يا جماعة اصحوا شوية انتم بشر احرار مش عبيد لا تصنعوا دكتاتور جديد، الاول قال ٤ سنين بعدها ٨ سنين، ثم ٣٠ سنة في خطة الاستيلاء علي مصر من طبقة ٥٪ من الشعب وشغل الباقي خدامين عندنا حرام نص الشباب فقد الامل والباقي اتشحطط في الغربة شارك بصوتك #كفايه_بقي_ياسيسيي
— Shadi Srour (@ShadySrour) September 17, 2019
لملي يابني شوية الممثلين والمطربين والاعلاميين رجالتنا واطلب منهم يصوروا فيديو عشان ننزلة ونعمل هاشتاج مضاد ب"احنا معاك ياريس" كات هايل يافنانين. التاريخ بيكتب سطوره وكل واحد موقفة هيتسجل عشان لما الفساد يخلص والشريف ينتصر بعد كده ياخدوا كلهم بالجزمة. #كفايه_بقى_يا_سيسي
— Shadi Srour (@ShadySrour) September 17, 2019
المجموعة الثانية من جوقة السيسي، تم إستدعاؤهم للتطبيل الموحد
المفترض يتم عمل قوائم بهذه الأسماء كقائمة ٢٠١١ لفناني السوء.
"أنغام – بيومي فؤاد – محمد فؤاد – معرفش مين الأستاذ الرابع"#استناني_ياسيسي #احنا_معاك_ياريس pic.twitter.com/CPA8cA6d4k
— Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 18, 2019
عزيزي المواطن عزيزي الفقير… امالك في بكرة بنتقص كتير..بتنقص بلادك اراضي وبيوت ..وتنقص عيالك تابوت فوق تابوت 😢 #إستناني_ياسيسي pic.twitter.com/j5rTzpAIhS
— eng_ahmed gamal (@engahmedgamal18) September 18, 2019
سواء كانت هبة شعبية حقيقية
أو حرب تكسير عظام جوه النظام
سواء كانت ثورة حقيقية في الشارع
أو انقلاب ناعم على الانقلاب الموجود
السيسي دمر مصر
السيسي خرب مصر
السيسي باع أراضي مصر
السيسي قزم مصر
السيسي قسم مصر
السيسي لازم يرحل #الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع pic.twitter.com/WRkMAZ0KyF
— Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 18, 2019
https://twitter.com/mohammedaliegg/status/1174235067452919808?ref_src=twsrc%5Etfw
"وتشاءُ أنت من البشائر قطرةً،
ويشاء ربُك أن يُغيثك بالمطر." pic.twitter.com/sfcTqugCrB
— ABD ELRAHMAN (@BEDOOO1992) September 18, 2019
https://twitter.com/Eslam20319545/status/1174168087073103872?ref_src=twsrc%5Etfw
أسماء أهم الميادين ف كل محافظة اتجمعوا ف الاماكن دي
احنا قدها
ريتويت كتير عشان يوصل لكل المحافظات
دي اخر فرصة لينا يجماعة
بعد كده لو محصلش حاجة بعد كل ده هنتفشخ #استناني_ياسيسي pic.twitter.com/z4zBqzPZtW
— someone (@someoneno22) September 18, 2019
مصر مش هى السيسى
جيش مصر مش هو السيسى
مؤسسات مصر مش هى السيسى
رحيل السيسى مش هيوقع مصر ولا جيش مصر
شاركونا بالتدوين على هشتاج #الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع pic.twitter.com/zXt8wKwnrC
— ثورة 25 يناير 2011 (@sawra11) September 18, 2019
#استناني_ياسيسي #كفايه_بقي_ياسيسي #رد_علي_محمد_علي_ياسيسي #ارحل_ياسيسي #محمد_علي_فضحهم #محمد_علي_يفضحهم #محمد_القدوسي محمد على: يوم الجمعة الناس كلها فى الشارع حتى يسترد شعب مصر حكم بلده. https://t.co/ir913sz8jY
— محمد القدوسى (@quddosy) September 18, 2019
رد يا سيسي
علي دعوة محمد علي
لك بالتنحي
وأطلب من المصريين
ينزلوا يجددوا لك
التفويض والأمر!!!
بمحاربة الإرهاب الذي صنعته
ومحاربة الفساد الذي إرتكبته
والقصاص للدم الذي سفكته
والثأر للعرض الذي إنتهكته
والغضب للأرض والغاز والماء
الذين فرطت فيهم#ارحل_ياسيسي#استناني_ياسيسي
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 18, 2019
من قواعد حملات الدعاية التي تستخدم النجوم والمشاهير أن تتيح لكل منهم التعبير عن الرسالة بطريقته التي عرفه بها الجمهور.
لما توزع عليهم اسكريبت موحد مكتوب فيه #يسقط_الخونة ومعاك يا ريس 🥄فأنت بتخصم من نجاح حملتك. وبتفقد قيمة الاستعانة بالنجم.
حمااااار كبيييير #استناني_ياسيسي
— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 17, 2019
#الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع pic.twitter.com/vg9MXzfE4A
— Oussama (@Oussama12443357) September 17, 2019