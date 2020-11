ترمب يعين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، تعيين روبرت أوبراين، مستشارا للأمن القومي، خلفا لجون بولتون الذي قال ترمب إنه أقاله لاختلافهما بشأن عدة قضايا.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019