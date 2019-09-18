ترمب يعين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، تعيين روبرت أوبراين، مستشارا للأمن القومي، خلفا لجون بولتون الذي قال ترمب إنه أقاله لاختلافهما بشأن عدة قضايا.

تعيين روبرت أوبراين

قال ترمب في تغريدة على تويتر: "أعلن تعيين روبرت أوبراين، الذي يعمل حاليًا مبعوثا رئاسيا ناجحا جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارًا جديدًا للأمن القومي".

أضاف: "عملت منذ فترة طويلة وبجدية مع روبرت، وسوف يقوم بعمل رائع".

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

يأتي تعيين أوبراين بعد أسبوع من إقالة ترمب لمستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، إثر اختلاف في الرؤى السياسية.

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد

في الوقت الذي أعلن فيه ترمب إقالة بولتون، أكد فيه الأخير أنه هو من تقدم باستقالته من منصبه.

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن فكرة تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران التي أثارها ترمب، أفضت إلى خلاف جديد مع مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون قبل إقالته بفترة وجيزة.

من أبرز مواقف بولتون السياسية والتي ربما أثارت خلافا مع ترمب: أن الحل العسكري هو الوحيد للقضاء على برنامج إيران النووي، وشن ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية، كما يعتبر أن غزو العراق "لم يكن خطًأ".

ومنذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2017، أقال ترمب 3 مستشارين للأمن القومي وهم جون بولتون ومايكل فلين وهربرت ماكماستر.