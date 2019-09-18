ترمب: الحرب خيارنا النهائي مع إيران وبومبيو يلتقي ابن سلمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الحرب ستكون الخيار النهائي في التعامل مع إيران، في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.

الحرب هي الخيار النهائي

أوضح ترمب في تصريحات صحفية من مدينة لوس أنجلوس أن الحرب هي الخيار النهائي، "لكن هناك خيارات أخرى"، حسب شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

شدد على أنه لم يغير تفكيره بشأن إيران، دون مزيد من التوضيح.

أشار ترمب إلى أنه سيكشف خلال 48 ساعة عن تفاصيل العقوبات الجديدة التي أعلن عنها عبر حسابه على تويتر في وقت سابق الأربعاء.

كان الرئيس الأمريكي أعلن، الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنه أوعز لوزارة الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على إيران.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخرًا، عقب هجمات على شركة النفط السعودية "أرامكو"، واتهام واشنطن طهران بالوقوف ورائها، رغم تبنيها من قبل جماعة "الحوثي" باليمن.

وتوعّدت الحكومة الإيرانية،الأربعاء، الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها، بحسب وكالة إرنا الرسمية.

وقالت وكالة إرنا، إن طهران أرسلت مذكرة سياسية إلى الإدارة الأمريكية عن طريق السفارة السويسرية بطهران، قبل يومين، تنفي فيها ضلوعها بالهجمات على منشأتي "أرامكو".

بومبيو يصل إلى السعودية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى السعودية، مساء الأربعاء، لبحث سبل الرد على هجمات استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة.

وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جدة.

في وقت سابق، حمّل بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.

إيران متورطة

في وقت سابق الأربعاء، أعلنت السعودية أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن "مسيرات (طائرات بدون طيار) إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو (…) والهجوم جاء من الشمال للجنوب وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران".

السبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

يعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

ترمب(يسار) يعين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي (رويترز)