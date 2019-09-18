انتخابات الكنيست.. ليبرمان سيقرر من هو رئيس حكومة إسرائيل القادم

يتواصل فرز الأصوات في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ 22 التي جرت أمس الثلاثاء، وأظهرت نتائج رسمية أولية تقارب النسب بين حزبي الليكود وأزرق أبيض.

النتائج الأولية

فشلت المعسكرات الإسرائيلية في الحصول على 61 صوت (نسبة الحسم) داخل الكنيست لتشكيل حكومة، فحصل معسكر اليسار على 52 مقعداً تقريبًا، فيما حصل معسكر اليمين على 56 مقعداً تقريبًا، وحصلت القائمة العربية المشتركة على 12 مقعدًا، وحزب ليبرمان على 10 مقاعد.

هذه النتائج تصعب مهمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود، وبيني غانتس الذي يقود تحالف الجنرالات أزرق أبيض (كاحول لافان)، بتشكيل حكومة بشكل منفصل.

يذكر أن استطلاعات الرأي لمحطات التلفزة الإسرائيلية أظهرت تصدر قائمة أزرق أبيض، بفارق ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحالية، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 12 -15 مقعدًا.

بحسب هذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى عدد من المقاعد يتراوح بين 4 – 7 ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل القائمة المشتركة عن انتخابات نيسان/أبريل الماضي في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب يسرائيل بيتينو.

ليبرمان: هدفي تشكيل حكومة وطنية

أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب يسرائيل بيتينو، قال في مؤتمر صحفي عقده في مقره الانتخابي بـ "تل أبيب" الليلة الماضية، إن هدفه هو تشكيل حكومة وطنية واحدة مكونة من الليكود و يسرائيل بيتينو وحزب أزرق أبيض.

ليبرمان: الأوضاع الأمنية في إسرائيل الآن، هي أوضاع طوارئ، وتتطلب حكومة وحدة وطنية واسعة.

ليبرمان: لن تغرينا أي مقترحات، ولا نريد مناوبة على الحكومة، وما تحدثنا به سنطبقه، وعلينا القيام بخطوات غير طبيعية.

ليبرمان: أقترح على الرئيس الإسرائيلي، دعوة نتنياهو وغانتس، يوم الأحد، للحوار غير الرسمي، للحديث عن حكومة وحدة وطنية موسعة.

ليبرمان: هناك خيار لتشكيل حكومة وحدة وطنية بدوني، وأنا سأكون سعيد بذلك، وسأكون سعيدا بالمشاركة بها.

خطاب ليبرمان هو الخطاب الأهم الليلة الماضية، وقد حدد خلاله بعض الأمور التي قد تحدث مستقبلًا، وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة بدون الأحزاب الدينية.

سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

السيناريو الأول (حكومة وحدة وطنية):

تتمثل في توافق أحزاب الليكود بقيادة نتنياهو وأزرق أبيض "كاحول لافان" بقيادة بيني غانتس وإسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان بمجموع أصوات 74 صوت.

السيناريو الثاني (حكومة يمينية):

تتمثل بتوافق حزب الليكود مع حزب إسرائيل بيتنا، وأحزاب شاس ويهودات هتوراه، ويمينا بمجموع أصوات 66 صوت.

السيناريو الثالث (حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو):

ذلك في انتظار توجيه لائحة الاتهام من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لنتنياهو في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

خلال فترة تشكيل الحكومة خاصة أن نتنياهو ينتظر جلسة تحقيق في الثاني من أكتوبر/تشرين أول.

ذلك يعزز فرص حزب أزرق أبيض "كاحول لافان" من أجل تشكيل الحكومة، بمشاركة أعضاء من حزب الليكود، وليبرمان.

غانتس (يمين) ونتنياهو (هيئة البث الإسرائيلي)

نتنياهو لم يقر بالهزيمة

في أول كلمة له بعد الانتخابات أمام حشد من أنصاره في تل أبيب، لم يعلن نتنياهو الفوز ولم يقر بالهزيمة، وقال إنه يجب انتظار نتائج الانتخابات الرسمية.

نتنياهو: إسرائيل ماثلة أمام تحديات وفرص عديدة، أبرزها الخطة الأمريكية للسلام والخطر الوجودي الذي تشكله إيران، وكل هذا يتطلب تشكيل حكومة "صهيونية" قوية ومستقرة وملتزمة تجاه الدولة اليهودية.

نتنياهو: لن تكون هناك ولا يمكن أن تكون هناك حكومة تعتمد على أحزاب عربية معادية لـ "الصهيونية".

سيجتمع نتنياهو عصر اليوم مع جميع رؤساء كتل معسكر اليمين. ومساء سيعقد اجتماعًا لكتلة الليكود.

غانتس: سنعمل على تشكيل حكومة وحدة

بدوره، وعد رئيس قائمة أزرق أبيض "كاحول لافان" بيني غانتس، بالعمل على تشكيل حكومة وحدة تعبر عن إرادة الإسرائيليين.

غانتس قال خلال خطاب في مقر القائمة في تل أبيب، إن النتائج تشير إلى أن نتنياهو لم ينجح في مهمته.

غانتس قال إنه قد تحدث هاتفيًا مع رؤساء المعسكر الديمقراطي نيتسان هوروفيتس والعمل-غيشر عامير بيرتس والقائمة المشتركة أيمن عودة.

الطيبي: نتنياهو سيذهب للسجن

صرح النائب العربي أحمد الطيبي، بعد ظهور نتائج العينات وحصول القائمة العربية المشتركة على 12 مقعداً، أنه قد انتهى عهد نتنياهو وأسقطنا صفقة القرن.

الطيبي: الجمهور العربي أعاد ثقته في القائمة المشتركة وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

الطيبي: مسؤوليتنا كبيرة أمام جمهورنا العربي وأبناء شعبنا وسنبذل كل جهد لاستغلال الفرص.

الطيبي: موقفنا الوطني واضح وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

الطيبي: مصير نتنياهو الآن البيت أو السجن لأنه لن يحصل على حكومة حصانة من المحاكمة.

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، عقب على نتائج العينات الانتخابية قائلًا إن رئيس الوزراء غير قادر، وفقًا لهذه النتائج، على تشكيل ائتلاف حكومي.

مشاورات

في بيان مساء الثلاثاء، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه سيقوم بتوجيه الدعوة إلى ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة لإجراء المشاورات النيابية لتحديد من هو عضو الكنيست الأنسب والأوفر حظًا في تشكيل الحكومة الجديدة.

ريفلين: سنبدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع جميع الكتل بعد حصولنا على صورة الوضع الأكثر دقّة والأقرب قدر الإمكان.

ريفلين: سنتخذ القرار الأنسب لمصلحة إسرائيل بعد التنسيق مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية وبعد أن تتضح الصورة النهائية للنتائج.

ريفلين: نضع نصب أعيننا الحاجة إلى تشكيل حكومة بسرعة قدر الإمكان، وتحقيق إرادة الشعب، كما عبّر عنها في الانتخابات، بالإضافة إلى الامتناع عن انتخابات ثالثة.

حماس تُعلق