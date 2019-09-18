السعودية: الهجمات على أرامكو انطلقت من الشمال بدعم من إيران

أكدت السعودية، الأربعاء، أن الهجوم على شركة أرامكو تم "بدون أدنى شك" بدعم من إيران لكنه لم ينطلق من اليمن بل من موقع شمال المملكة يجري التحقق منه.

وتعرضت، السبت الماضي، أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة لهجوم غير مسبوق، تسبب بخفض الإنتاج السعودي إلى النصف تقريبا.

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المتحدث العسكري العقيد الركن تركي المالكي قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض عُرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسيرة إن "الهجوم انطلق من الشمال وبدعم من إيران بدون أدنى شك".

المالكي أضاف "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ".

المالكي قال إن 25 طائرة مسيرة وصاروخا جرى إطلاقها على منشأتي النفط، من بينها طائرات مسيرة إيرانية من طراز دلتا وينغ استُخدمت إضافة إلى صواريخ كروز. مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم هذه الصواريخ.

لم يحدد المالكي إيران كمصدر لانطلاق الصواريخ والطائرات.

المتحدث أوضح أن الهجوم "لم ينطلق من اليمن"، مستبعدا بذلك أن يكون الحوثيون وراء الهجوم.

المالكي تابع: "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة، وندعو المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة".

رفض المتحدث التقليل من القدرات الدفاعات السعودية، قائلا "إننا نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ باليستي"، والذي عادة ما كانت يطلقها الحوثيون صوب المملكة، قبل أن تسقط الأخيرة أغلبها.

عُرضت في المؤتمر الصحفي قطع من الصواريخ والطائرات المسيرة التي قال المالكي إنها استخدمت في العملية.

منشآت أرامكو السعودية التي تعرضت للقصف

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