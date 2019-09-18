الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي حفاظًا على سلامة البلاد

أعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي "الاحترازي" حفاظا على أمن وسلامة أراضي البلاد.

جاء ذلك في بيان رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، بعد 3 أيام على إعلان الكويت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، على خلفية رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، بحسب إعلام محلي.

البيان

أكد البيان "رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش الكويتي، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

أوضح البيان أن "هذا الإعلان يأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضیھا ومیاھھا وأجوائھا من أي أخطار محتملة، بالتنسیق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكریة والأمنیة في الدولة".

أشار البيان إلى أن "الجیش الكویتي یقوم بتنفیذ التدریبات الجویة والبحریة للوقوف على أعلى درجات الجاھزیة والكفاءة القتالیة".

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