الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي حفاظًا على سلامة البلاد

أعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي "الاحترازي" حفاظا على أمن وسلامة أراضي البلاد.
جاء ذلك في بيان رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، بعد 3 أيام على إعلان الكويت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، على خلفية رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، بحسب إعلام محلي.
البيان
- أكد البيان "رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش الكويتي، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".
- أوضح البيان أن "هذا الإعلان يأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضیھا ومیاھھا وأجوائھا من أي أخطار محتملة، بالتنسیق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكریة والأمنیة في الدولة".
- أشار البيان إلى أن "الجیش الكویتي یقوم بتنفیذ التدریبات الجویة والبحریة للوقوف على أعلى درجات الجاھزیة والكفاءة القتالیة".
خلفيات
- الأحد الماضي، أعلنت الكويت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، غداة رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.
- الجمعة الماضية، أعلنت الكويت أن أميرها (90 عاما)، غادر مستشفى في الولايات المتحدة، إلى منزله هناك، بعد استكمال فحوصات طبية وصفت بـ "المطمئنة".
- يأتي رفع حالة الاستعداد ضمن الاجراءات العسكرية الاحترازية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد بعد هجمات استهدفت منشآتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية فجر السبت الماضي، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة فوق منزل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على ساحل البلاد.
- السبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشآتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.
- يعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.