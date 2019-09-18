الأهداف في أبوظبي ودبي: الحوثيون يتوعدون باستهداف منشآت في الإمارات

توعدت جماعة الحوثي في اليمن، بشن مزيد من الهجمات على السعودية، واستهداف منشآت حيوية بالإمارات حال استمرار هجمات "التحالف العربي".

يأتي ذلك فيما جددت تبنيها لعملية استهداف شركة "أرامكو" السعودية، قبل أن تستعرض الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

قصفنا أرامكو

قال المتحدث العسكري لجماعة "الحوثي"، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن قصف الموقعين النفطيين "بقيق" و"خريص"، تم بواسطة عدة أنواع من الطائرات المسيرة، بينها طائرات يكشف عنها لأول مرة. وذلك بعد أقل من ساعتين من مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أكد فيه تورط إيران في الهجوم.

لفت إلى أن الطائرات، التي نفذت الهجوم تعمل بمحركات نفاثة وعادية، وانطلقت من ثلاث نقاط أساسية، بحسب المدى والمسار، ومن جهات مختلفة، بحسب مكان الهدف.

نوّه بأن بينها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث، وطائرات صماد 3، والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كلم.

قال إن الطائرات لها رؤوس انشطارية تحمل 4 قنابل دقيقة في الإصابة، وتستطيع التخفي والمناورة وإصابة الهدف من عدة زوايا.

أوضح أن طائرات أخرى شاركت في العملية للتمويه، واعتبر أن ذلك يعكس مستوى التخطيط والتنفيذ الذي وصلت إليه الجماعة.

عرض "سريع"، خلال المؤتمر الصحفي، صوراً قال إنه تم التقاطها قبل العملية عبر طائرات استطلاعية.

أطلق المتحدث باسم الحوثيين على استهداف موقعي "أرامكو" السعودية اسم "عملية توازن الردع الثانية".

أشار إلى أنه سبقها رصد استخباراتي دقيق، والحصول على صور من داخل المواقع المستهدفة.

اتهم الناطق العسكري لجماعة الحوثي، الولايات المتحدة بنشر صور مفبركة لما بعد العملية في إطار محاولات التقليل من شأنها.

لفت إلى أن الدمار "أكبر بكثير" مما تم الاعتراف به.

توعد بهجمات أخرى ضد السعودية والإمارات "ورد الصاع صاعين"، مهدداً بحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا استمر ما وصفه بـ "العدوان".

قال إن لدى جماعته بنكاً يتضمن عشرات الأهداف في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وإمارة دبي، سيتم استهدافها.

السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات على أرامكو

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد تركي المالكي، إن "مسيرات (طائرات بدون طيار) إيرانية الصنع من طراز "دلتا-ونغ"، شاركت في الهجوم على أرامكو (…) والهجوم جاء من الشمال للجنوب وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران".

وأضاف: "إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن (…) والهجوم على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها".

وكشف المالكي، أنه "تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم".