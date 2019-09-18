أردوغان: 3 ملايين لاجئ يمكنهم العودة للمنطقة الآمنة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "المنطقة الآمنة" المزمعة في شمال سوريا يمكنها أن تؤوي ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا وأوربا.

وقال أردوغان في كلمته أمام أكاديميين في أنقرة، إن تركيا ستتصرف من تلقاء نفسها إذا لم يكن للمنطقة المقرر إقامتها بالتعاون مع الولايات المتحدة في شمال سوريا أي نتائج.

أبرز تصريحات أردوغان

من خلال جعل شرق الفرات مكانا آمنا وبناء على عمق هذه المنطقة الآمنة، نستطيع إعادة توطين بين مليونين وثلاثة ملايين سوري يعيشون حاليًا في بلدنا وأوربا.

نريد أن نرى دعمًا قويا من الدول الأوربية في مسألتي إدلب ومنطقة شرق الفرات. ارتوينا بالكلام ونتوقع أفعالًا.

إذا لم نتمكن من تحقيق السلام في إدلب بسرعة فلن نكون قادرين على تحمل عبء أربعة ملايين سوري يعيشون في تلك المنطقة.

سنبدأ خططنا في غضون أسبوعين ما لم تكن هناك نتيجة نابعة من العمل مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة.

حول القمة التركية الروسية الإيرانية:

اتخذنا قرارات مهمة فيما يخص حل الأزمة السورية. الأشهر القادمة ستحدد ما إذا كانت الأزمة ستحل بسهولة أم ستتفاقم.

خلال لقاءاتنا الثنائية والثلاثية، اتخذنا قرارات مهمة جدا لحل الأزمة الإنسانية والسياسية القائمة في سوريا.

أهم تطور حدث في القمة، هو المصادقة على أعضاء لجنة صياغة الدستور.

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