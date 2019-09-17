واشنطن بوست: ترمب أقحم نفسه في حفرة مع إيران

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقحم نفسه في حفرة مع إيران، وإن محاولته حظر جميع صادرات النفط الإيرانية كانت بحد ذاتها عملاً حربياً فعلياً.

أبرز ما جاء في تقرير واشنطن بوست

قرارات ترمب وتصريحاته بشأن إيران تجعله معزولا فعليا في الاستجابة للأزمة المتفاقمة.

ردت طهران أولاً بالهجمات على ناقلات النفط في الخليج، وتأتي الآن الغارة الجوية المذهلة على المنشآت النفطية السعودية والتي من المحتمل أنها حظیت برعاية أو دعم إيرانيين من حيث انطلقت.

أفضل رد على هذا الهجوم قد لا يكون عسكريا.

يجب على الولايات المتحدة أولا أن تعمل بشكل قاطع على تحديد المسؤول عن الهجوم وكيف تم تنفيذه، وجعل هذه المعلومات علنية.

لا يجوز القيام بأي عمل عسكري أمريكي انتقامي دون التشاور مع الكونغرس.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زعزع استقرار المنطقة من خلال حرب اليمن التي قتلت آلاف المدنيين وأعطت الحوثيين السبب للرد.

ابن سلمان بدأ حربا دون أهداف قابلة للتحقيق أو استراتيجية متماسكة، والآن يجد نفسه يكافح للدفاع عن أغلى الأصول الاقتصادية للمملكة والتي من المرجح أن تكون عرضة لهجمات جديدة إذا استمر الصراع.

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