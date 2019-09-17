واشنطن بوست: العنصرية تلقي بظلالها على الانتخابات الإسرائيلية

قال إيشان ثارور المتخصص في قضايا العلاقات الخارجية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه امتحانا عسيرا في الانتخابات التشريعية التي انطلقت، الثلاثاء.

وتتنافس 32 قائمة حزبية في هذه الانتخابات التي سيختار فيها الاسرائيليون الكنيست الثاني والعشرين لتشكيل حكومتهم الخامسة والثلاثين، وسط مؤشرات على تساوي الفرص بين ائتلاف الليكود اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو ومنافسه تحالف "أزرق وأبيض" المعارض بزعامة بيني غانتس، الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

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