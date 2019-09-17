هجمات أرامكو: السعودية تعلن عودة إنتاج النفط لطبيعته خلال أسبوعين

أعلن وزير الطاقة السعودي أن إنتاج المملكة من النفط سيعود لمستوياته الطبيعية خلال أسبوعين، بعدما نجحت الرياض في استعادة نصف كمية الإنتاج التي خسرتها إثر الهجمات على شركة أرامكو.

يأتي ذلك، بعد 3 أيام من إعلان الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة أرامكو هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

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الوزير عبد العزيز بن سلمان أضاف في مؤتمر صحفي من مدينة جدة، الثلاثاء، أن شركة أرامكو ستفي بكامل إمداداتها خلال هذا الشهر، عبر السحب من المخزونات.

وزير الطاقة ذكر أن إنتاج السعودية سيصل إلى 11 مليون برميل يوميا مع نهاية الشهر الجاري، ليصعد إلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

أعاد التأكيد على أن الهجمات دفعت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

قال إننا "لا نعلم من هي الجهة التي تقف خلف الهجوم"، مشددا على أن المملكة تسعى للحصول على "دلائل وقرائن بطريقة مهنية وبمعايير دولية متعارف عليها".

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