مقتل طفل في حلب والنظام السوري يواصل قصف إدلب

قتل طفل وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم في مدينة عفرين، شمال محافظة حلب، بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل من المعارضة ووحدات الحماية الكردية، شمال غرب سوريا.
التفاصيل
- نقلت وكالة سمارت عن الإعلامي عبد الكريم الحلبي، أن الانفجار في حلب حدث بسبب لغم زرعته الوحدات الكردية.
- الحلبي قال إن الجرحى من الأطفال، تم نقلهم إلى مستشفى في المنطقة.
- اندلعت اشتباكات صباح الثلاثاء، بين فصائل من الجيش الوطني المعارض ووحدات الحماية الكردية، في مناطق تابعة لمدينة إعزاز شمال محافظة حلب.
- الجيش الوطني التابع للمعارضة أعلن أمس مقتل سبعة عناصر من الوحدات الكردية، خلال محاولتهم التسلل إلى قرية بريف حلب الشرقي.
- تشهد منطقتا درع الفرات وغصن الزيتون، التي سيطرت عليها فصائل الجيش الوطني المعارض بدعم تركي، انفجارات متكررة، واشتباكات مع الوحدات الكردية.
قصف على إدلب
- شهدت قرى وبلدات في ريف إدلب، اليوم الثلاثاء، قصفا مدفعيا من قبل قوات الأسد، طال قريتي ترملا وبنان في الريف الشرقي، وكفرنبل وبلدتي كفرومة ومعرحرمة في الريف الجنوبي.
- اقتصرت أضرار ذلك القصف على هدم المباني، ولم ترد معلومات عن وجود خسائر.
- تسبب قصف صاروخي للنظام السوري، أمس الإثنين، بجرح ثلاثة مدنيين بينهم أطفال، في قرية الكفير بريف إدلب الغربي.
مطالب بإعادة خان شيخون لأهلها
- تظاهر العشرات في مدينة إدلب، الإثنين، طالبوا بإخراج قوات النظام وروسيا من مدينة خان شيخون، ضمن فعالية احتجاجية، نظمها المجلس المحلي لمدينة خان شيخون.
- سيطرت قوات النظام والميليشيات الموالية لها يوم 20 آب 2019، على كامل مدينة خان شيخون بعد اشتباكات لعدم أيام، مع فصائل المعارضة، انتهت بانسحاب الأخيرة منها.
- تعتبر مدينة خان شيخون أكبر مدن ريف إدلب الجنوبي، وخط الدفاع الأول عن المحافظة.
- تعرض سكانها لجميع أنواع القصف وبمختلف أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دوليا.
- تعرضت خان شيخون لعدة مجازر على يد قوات الأسد وروسيا، أبرزها مجزرة الكيماوي 4 أبريل/ نيسان 2017، والتي قتل على فيها العشرات من المدنيين جلّهم أطفال ونساء وأصيب المئات.