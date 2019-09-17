مجلس الدولة الليبي يتهم حفتر بإعادة الإرهاب إلى سرت

اتهم المجلس الأعلى للدولة بليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والدول الداعمة له، بالرغبة في عودة الإرهاب لمدينة سرت (شرق)، بعد تطهيرها من مسلحي تنظيم الدولة.

وأعلنت قوة حماية وتأمين سرت، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، تعرض مواقع تابعة لها، الإثنين، لغارات شنها "طيران أجنبي" (لم تحدده)؛ ما أسقط قتيلين.

من ناحية أخرى، استنكر آمر المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا، أسامة جويلي، ما تردد مؤخرًا عن وجود محاولات للانقلاب على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

اتهامات جديدة لحفتر

بيان المجلس الأعلى للدولة الليبي:

استهداف قوات حفتر لقوة حماية وتأمين سرت، والتي تقف سدًا منيعًا في مواجهة أي تهديد من قبل مسلحي تنظيم الدولة، يظهر رغبة حفتر والدول التي تقف وراءه (لم يسمها) في عودة "الإرهاب" لسرت وعموم المنطقة، واستمرار توظيفه بما يخدم مصالحها.

المجلس يتابع بقلق بالغ القصف الجوي الغادر، الذي استهدف قوات الجيش الليبي المكلفة من جانب حكومة الوفاق بحماية وتأمين سرت.

هذا القصف، الذي تسيره غرف عمليات أجنبية على الأراضي الليبية دعمًا للعصابات الخارجة عن الشرعية بقيادة حفتر، يوضح هدفها وهو توسيع دائرة الصراع والحروب في ليبيا.

لا انقلاب على السراج

أبرز تصريحات جويلي لوكالة الأنباء الألمانية:

محاولات الانقلاب على السراج، مجرد شائعات تصدر عن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لتبرير عدوانها على العاصمة طرابلس وتتزايد وتيرتها مع زيادة هزائم حفتر.

اخترنا الدفاع عن حكومة الوفاق، ليس فقط لكونها الحكومة المعترف بها دوليا، ولكن لأنها طريق الليبيين جميعًا نحو حكم ودولة مدنية.

لو كنا نسعى للقفز فوق كراسي السلطة، لاخترنا أن نكون بجانب قوات حفتر، فهؤلاء هم الساعون للسلطة والثروة، حتى لو كان الثمن قتل وتشريد أبناء الوطن.

حول ما تردد بشأن رغبة السراج في ترك منصبه، قال جويلي: لا توجد أي أسباب لاستقالة الرجل، ولا يمكنه أو أي شخص آخر أن يتخلى عن دوره في مثل هذه الظروف، نحن في منحنى مرحلي وتاريخي فارق.

السراج ليس متخاذلا ليترك المعركة بمنتصفها، ربما يكون له وللجميع الحق بعد انتهاء الصراع أن يسلك أي اتجاه آخر، أما الآن فالمغادرة لا تعني سوى التخاذل والجبن والهروب وهي صفات لا ولن تتوافر لدى قياداتنا.

جويلي وصف الوضع الميداني لقوات عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، بالممتاز والمتقدم على الأرض، مؤكدًا جهوزيتها للقيام بأي هجوم مضاد لقوات حفتر.

حفتر يسعى لاستقدام المزيد من المرتزقة من دول عدة، وهذا يدل على أن أهل الشرق الليبي لا يريدون القتال معه، فاضطر لتعزيز صفوفه بالمرتزقة.

إننا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وقد نبدأ مباشرة عملية دحر لقوات حفتر الذي يقف عائقا أمام أي حل سياسي ولا بد من إزاحته.

لو كانت قواتنا فوضوية، كما يشيع حفتر، لما قبل الأمريكان التعاون معنا خلال الحرب على تنظيم الدولة في سرت.

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