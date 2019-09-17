فرنسا تدعم شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده ستدفع باتجاه شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، ودعم جهود إعادة انخراط السودان في المجتمع الدولي.

وزار لودريان الخرطوم، أمس الإثنين، لمدة يوم واحد، وهي الزيارة الأولى لوزير خارجية فرنسي إلى السودان منذ أكثر من عشر سنوات.

وسبق لودريان قبل أسبوعين زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للخرطوم.

تعزيز العلاقات

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا، مشيداً بمساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

لودريان قال إن بلاده ستقدم مساعدات مالية للسودان بقيمة 60 مليون يورو.

التقى وزير الخارجية الفرنسي برئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحضور وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.

البحث عن موطئ قدم

إرسال فرنسا وزير خارجيتها للخرطوم يضعه السفير الرشيد أبوشامة في إطار البحث عن موطئ قدم بالسودان.

أبوشامة قال لموقع "الجزيرة مباشر" إن فرنسا لم يكن لها دور في السودان خلال السنوات الأخيرة.

أضاف: فرنسا لها تأثير أوربي كبير وبإمكانها أن تلعب دورا في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وذلك يكسبها مزيدا من الحلفاء بأفريقيا.

أستاذ العلوم السياسية مجاهد عثمان قال إن فرنسا تريد فرض نفوذها في أفريقيا من خلال إضافة السودان لقوائمها في القارة.

عثمان قال لموقع "الجزيرة مباشر" إن فرنسا ظلت تعادي النظام السابق وتريد حاليا أن تكسب الخرطوم وربما تستعين بعلاقاتها مع تشاد لكسب ود السودان.

عثمان لفت إلى أن الدعم المقدم من فرنسا للسودان قليل مقارنة مع ثقلها الأوربي.

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