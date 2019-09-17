طالبان: مستعدون لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة" طالبان الأفغانية" في الدوحة شير محمد عباس ستانيكزاي، الثلاثاء، إن الحركة على استعداد للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.

استعداد للاتفاق

ستانيكزاي قال في حوار لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": المسلحون سوف يعلنون وقف إطلاق النار مع القوات الأمريكية في أفغانستان بمجرد توقيع الاتفاق.

حركة طالبان وأمريكا كانتا تجريان مباحثات لتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء مباحثات السلام الأسبوع الماضي.

ترمب علل قراره إلغاء المباحثات، بمقتل جندي أمريكي و11 آخرين في هجوم تبنته حركة طالبان مطلع الشهر الجاري.

طالبان كانت قد أكدت أنها لن توقف هجماتها على الأمريكيين ما لم يوقفوا هجماتهم ويتوصلوا إلى اتفاق.

غير أن التوصل لاتفاق سلام كامل لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة ، يتوقف على المحادثات اللاحقة بين الأطراف الأفغانية.

يشار إلى أن العمليات المتبادلة بين القوات الأفغانية وطالبان تصاعدت في أفغانستان في عدة مناطق بالبلاد.

مباحثات في طهران