صحفي بريطاني: بعد هجمات أرامكو.. الشرق الأوسط على شفا حرب

قال الصحفي البريطاني الشهير سايمون تيسدال إن العالم تجاهل إشارات تحذيرية بأن منطقة الشرق الأوسط باتت الآن على شفا حرب تلوح نذرها في الأفق.

الأزمة في الخليج تزداد حدة