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رسميا.. قيس سعيد ونبيل القروي في جولة الإعادة برئاسيات تونس [فيديو]

المرشح المستقل قيس سعيد (يمين) والمرشح نبيل القروي عبرا إلى جولة الإعادة
المرشح المستقل قيس سعيد (يمين) والمرشح نبيل القروي عبرا إلى جولة الإعادة
17/9/2019

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن المرشح المستقل قيس سعيد والمرشح نبيل القروي يتصدران ترتيب نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس ويعبران إلى جولة الإعادة.

سعيد والقروي في جولة الإعادة
  • بفون تابع خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الأكاديمي المستقل المتخصص في القانون الدستوري، قيس سعيد، حصل على نسبة 18.4% من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711 صوتا.
  • حصل رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف في السجن ومرشح "قلب تونس"، نبيل القروي، على نسبة 15.6% من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا.
  • حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 12.88% من الأصوات وعددها 434 ألفا و530 صوتا فيما تلاه المرشح المستقل، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بحصوله على نسبة 10.7% من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا، خلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ 7.3%.
  • أصدرت حركة النهضة الإسلامية بيان تهنئة للمرشحين الرئاسيين "متمنية أن تدور الجولة الثانية في نفس المناخات الإيجابية التي عرفها الدور الأول".
خلفيات:
  • قيس سعيد هو أستاذ قانون دستوري متقاعد، وبرز بشكل خاص بعد ثورة 2011 في المنابر الإعلامية بفصاحته في اللغة العربية.
  • نبيل القروي موقوف في السجن منذ 23 أغسطس/آب الماضي بتهم ترتبط بتهرب ضريبي وتبييض أموال.
  • يتعين انتخاب رئيس جديد لتونس في آجال لا تتجاوز الفترة المحددة في الدستور للرئيس المؤقت وهي 90 يوما بدءا من استلامه مهامه.
  • كان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم منصب الرئيس إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو/تموز الماضي قبل نهاية عهدته الرئاسية التي بدأت في 2014.   

المصدر : الجزيرة مباشر
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