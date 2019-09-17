رسميا.. قيس سعيد ونبيل القروي في جولة الإعادة برئاسيات تونس [فيديو]

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن المرشح المستقل قيس سعيد والمرشح نبيل القروي يتصدران ترتيب نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس ويعبران إلى جولة الإعادة.

سعيد والقروي في جولة الإعادة

بفون تابع خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الأكاديمي المستقل المتخصص في القانون الدستوري، قيس سعيد، حصل على نسبة 18.4% من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711 صوتا.

حصل رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف في السجن ومرشح "قلب تونس"، نبيل القروي، على نسبة 15.6% من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا.

حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بنسبة 12.88% من الأصوات وعددها 434 ألفا و530 صوتا فيما تلاه المرشح المستقل، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بحصوله على نسبة 10.7% من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا، خلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ 7.3%.

أصدرت حركة النهضة الإسلامية بيان تهنئة للمرشحين الرئاسيين "متمنية أن تدور الجولة الثانية في نفس المناخات الإيجابية التي عرفها الدور الأول".

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