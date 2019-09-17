خلاف بين مصر وإثيوبيا إثر تعثر جديد في مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الري المصرية، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ـ الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل ـ تعثرت عقب اجتماع ثلاثي لوزراء مصر وإثيوبيا والسودان، اختتم أمس الإثنين بالقاهرة.

أبرز ما ورد في بيان الوزارة

لم تتطرق مفاوضات القاهرة إلى الجوانب الفنية، ولم تناقش المسائل الموضوعية، لرفض إثيوبيا ذلك.

اقتصر الاجتماع على مناقشة الجوانب الإجرائية وجدول أعمال الاجتماع.

ترى مصر أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات جادة خلال الاجتماعات القادمة.

تعرب مصر عن رغبتها في التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس/آذار 2015.

تقرر عقد اجتماع في الخرطوم نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.

سيعقد اجتماع آخر يومي 4-5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

مقترحات بشأن السد

سبق ‏‎أن قدمت مصر لإثيوبيا والسودان، مقترحات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رفضته إثيوبيا.

اقترحت إثيوبيا بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه، لمناقشة وثيقة تضمنت ملء خزان السد في إثيوبيا لتصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية جاهزة للعمل.

تعتبر مصر مقترح أديس أبابا منحاز ومجحف بشدة بمصالح دول المصب.

يتفق المقترحان على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين.

الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، فإنه يجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان.

يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب.

السيسي أثناء توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة عام 2015 مع البشير وديسالين

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