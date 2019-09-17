البث الحي
سياسة

خلاف بين مصر وإثيوبيا إثر تعثر جديد في مفاوضات سد النهضة

17/9/2019

قالت وزارة الري المصرية، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ـ الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل ـ تعثرت عقب اجتماع ثلاثي لوزراء مصر وإثيوبيا والسودان، اختتم أمس الإثنين بالقاهرة.

أبرز ما ورد في بيان الوزارة 
  • لم تتطرق مفاوضات القاهرة إلى الجوانب الفنية، ولم تناقش المسائل الموضوعية، لرفض إثيوبيا ذلك. 
  • اقتصر الاجتماع على مناقشة الجوانب الإجرائية وجدول أعمال الاجتماع.
  • ترى مصر أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات جادة خلال الاجتماعات القادمة.
  • تعرب مصر عن رغبتها في التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس/آذار 2015.
  • تقرر عقد اجتماع في الخرطوم نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.
  • سيعقد اجتماع آخر يومي 4-5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
مقترحات بشأن السد
  • سبق ‏‎أن قدمت مصر لإثيوبيا والسودان، مقترحات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رفضته إثيوبيا.
  • اقترحت إثيوبيا بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه، لمناقشة وثيقة تضمنت ملء خزان السد في إثيوبيا لتصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية جاهزة للعمل.
  • تعتبر مصر مقترح أديس أبابا منحاز ومجحف بشدة بمصالح دول المصب.
  • يتفق المقترحان على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين.
  • الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، فإنه يجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان.
  • يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب.
السيسي أثناء توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة عام 2015 مع البشير وديسالين
الصورة الكبيرة
  • وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، قال إن السد سيبدأ بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
  • تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).‎
  • تعتبر مصر، إقامة السد على نهر النيل الذي تحصل منه على حوالي 90 % من مياهها العذبة، خطرا على وجودها.
  • تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.
  • في مارس/ آذار 2015، وقَّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قادة السودان وإثيوبيا إعلانا للمبادئ حول سد النهضة، اعتبر أنه يمثل اعترافا من القاهرة لأول مرة بأحقية إثيوبيا في بناء السد.
  • أعطى الاتفاق القدرة لإثيوبيا على طلب تمويل دولي لبناء السد، بعد أن كانت عاجزة قبل ذلك عن الحصول على تمويل من الخارج بسبب عدم موافقة مصر على البناء.
     
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

استخدم بيانات وزيرة.. صحفي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي (فيديو)

وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)