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خامنئي: يمكن الدخول في مناقشات إذا عادت أمريكا للاتفاق

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) مع المرشد الإيراني علي خامنئي
الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) مع المرشد الإيراني علي خامنئي
17/9/2019

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن إيران تدخل في محادثات ثنائية مع أمريكا ولكنها قد تشارك في مناقشات متعددة الأطراف إذا عادت واشنطن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني.
أبرز تصريحات خامنئي وفق ما نقله التلفزيون الإيراني:
  • المسؤولون الإيرانيون، على جميع المستويات، لن يتحدثوا مطلقا مع المسؤولين الأمريكيين.
  • هذا جزء من سياستهم (الأمريكية) للضغط على إيران… سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل.
  • إذا غيرت أمريكا سلوكها وعادت إلى الاتفاق النووي فإن بإمكانها الانضمام إلى محادثات متعددة الأطراف بين إيران وباقي أطراف الاتفاق.
  • إذا رضخنا لضغوطهم وأجرينا محادثات مع الأمريكيين… فإن هذا سيظهر أن سياستهم القائمة على ممارسة الضغوط القصوى على إيران كُللت بالنجاح. 
  • عليهم أن يعلموا أن هذه السياسة لا قيمة لها بالنسبة لنا.
خلفيات
  • رفضت إيران على ألسنة مسؤوليها احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي بعدما وجه البيت الأبيض إشارات في هذا الصدد.    
  • كان الرئيس الأمريكي أعلن أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي الذي كان على خلاف معه بشأن العديد من الملفات الساخنة من إيران إلى كوريا الشمالية مرورا بأفغانستان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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