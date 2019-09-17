خامنئي: يمكن الدخول في مناقشات إذا عادت أمريكا للاتفاق

قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن إيران تدخل في محادثات ثنائية مع أمريكا ولكنها قد تشارك في مناقشات متعددة الأطراف إذا عادت واشنطن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني.

أبرز تصريحات خامنئي وفق ما نقله التلفزيون الإيراني:

المسؤولون الإيرانيون، على جميع المستويات، لن يتحدثوا مطلقا مع المسؤولين الأمريكيين.

هذا جزء من سياستهم (الأمريكية) للضغط على إيران… سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل.

إذا غيرت أمريكا سلوكها وعادت إلى الاتفاق النووي فإن بإمكانها الانضمام إلى محادثات متعددة الأطراف بين إيران وباقي أطراف الاتفاق.

إذا رضخنا لضغوطهم وأجرينا محادثات مع الأمريكيين… فإن هذا سيظهر أن سياستهم القائمة على ممارسة الضغوط القصوى على إيران كُللت بالنجاح.

عليهم أن يعلموا أن هذه السياسة لا قيمة لها بالنسبة لنا.

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