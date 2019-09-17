تونس: المرزوقي والمرايحي ومخلوف يعلنون دعمهم لـ"سعيد" بجولة الإعادة

أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الثلاثاء، دعمه للمرشح المستقل قيس سعيد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة.

كما أعلن المرشح لطفي المرايحي، الثلاثاء، دعمه لسعيد، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ تلك الخطوة بعد إعلان المرشح عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الإثنين، أنه سيدعم سعيد في جولة الإعادة.

انتصارا لقيم الثورة

إعلان المرزوقي جاء عقب إعلان هيئة الانتخابات التونسية، تصدر سعيد الدور الأول للاقتراع بحصوله على 18.4% من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" (ليبرالي) بـ15.58%، وفق نتائج أولية رسمية.

في تدوينة عبر موقع فيسبوك، قال المرزوقي: "أعلن عن دعمي الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية".

المرزوقي أوضح أنه يدعم سعيد "انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور، وتواضعا أمام حكم الشعب"، معربا عن أمله في أن "يتم الدور الثاني في أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بإرادة الناخبين".

المرزوقي هو أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الحالية وحصل على 2.97% من إجمالي أصوات الناخبين.

تولى المرزوقي رئاسة بلاده من ديسمبر/ كانون أول 2011 إلى الشهر نفسه من 2014.

الإنسان النظيف

المرشح الرئاسي، لطفي المرايحي، مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (اشتراكي)، أعلن في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، دعمه لقيس سعيد في الجولة الثانية.

المرايحي قال: "نحن أمام مرشحين للدور الثاني، ولا يمكنني أن أختار نبيل القروي، ورغم أني غير مطلع اطلاعا تاما على مشروع قيس سعيد، ولكني أنحاز إليه باعتباره من نفس الشق الذي أنتمي إليه، وهو الشق الثوري الذي يريد التغيير والخروج عن المنظومة السائدة".

المرايحي تابع: التقيته (سعيد) مرة واحدة في حياتي، ولمست فيه الإنسان النظيف والبسيط المنتمي إلى عامة الشعب، وأنا لا يمكنني إلا مساندة إنسان نظيف وثوري".

حصل المرايحي على 6.56% من أصوات الناخبين.

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