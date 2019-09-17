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تحقيق أممي: مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا مهددون بالإبادة في ميانمار

طفل من الروهينغيا يصرخ ألما أثناء تدافع اللاجئين للحصول على مساعدات في مخيم كوكس بازار ببنغلاديش
طفل من الروهينغيا يصرخ ألما أثناء تدافع اللاجئين للحصول على مساعدات في مخيم كوكس بازار ببنغلاديش
17/9/2019

دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق حول حالات الوفاة التي تحدث في مخيمات اللجوء لمسلمي الروهينغيا بمدينة كوكس بازار جنوبي بنغلاديش.

تحقيق حول حالات الوفاة
  • شدد الخبراء في بيان نُشر الثلاثاء، على وجوب فتح الحكومة البنغالية، تحقيقا محايدا ومستقلا وفعّالا حول حالات الوفاة في مخيمات كوكس بازار.
  • أشار البيان إلى مشاركة نحو 200 ألف مسلم أراكاني في مظاهرات نُظّمت بمناسبة الذكرى السنوية للمجازر التي طالتهم في اقليم أراكان، وأن بعض منظّمي المظاهرات، تعرضوا للاستجواب والتهديد.
  • أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء فرض قيود على حرية التعبير والتجمعات السلمية.
  • حذر محققو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ميانمار من تعرض نحو 600 ألف من أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار لخطر الإبادة.
  • دعا المحققون مجلس الأمن الدولي لإحالة جرائم الإبادة العرقيّة المرتكبة في حق أقلية الروهينغيا إلى محكمة الجنايات الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بها.
  • قالت اللجنة إنها خلصت لأدلة مقنعة تقود إلى أن حكومة ميانمار تنوي ارتكاب إبادة جديدة.
  • مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ناقش تقرير اللجنة التي شكلها منذ مارس/ آذار الماضي، وسطوره تؤكد تعرض الآلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة لانتهاكات متنوعة مثل الاغتصاب الجماعي والترحيل القسري والحد من حرية التنقل وحرق المنازل.
  • أكد المحققون الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار، استحالة عودة مليون نازح من الروهينغيا من بنغلاديش في ظل الظروف الراهنة.
  • قالت الأمم المتحدة إن زهاء 600 ألف من أقلية الروهينغيا الباقية في ميانمار تتعرض لاضطهاد ممنهج في ظل حملة وصفتها بالتطهير العرقي تشنها سلطات ميانمار بإقليم أراكان منذ 2017.
  • حمّل التقرير صراحة حكومة ميانمار المسؤولية كاملة بل واتهمها بعدم احترام تعهداتها بموجب المعاهدة الدولية بشأن الإبادة لعام 1984، كما قال التقرير إن سلطات ميانمار رفضت سنَّ قوانين تحرم الإبادة وتعاقب مرتكبيها.
  • دعا محقّقو البعثة الأممية لتقصي الحقائق، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف جرائم الإبادة العرقية المرتكبة بحق أقلية الروهينغيا إلى محكمة الجنايات الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، على غرار محكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
  • أكد المحققون الأمميون أنهم رفعوا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائمة سرية تضم مائة شخص، بالإضافة إلى 6 جنرالات تم تحديد هوياتهم في تقرير سابق، يشتبه في تورطهم في الإبادة الجماعية وفي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
  • أفاد كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الأمميين بأنه "في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تدابير فعالة هذه المرة، فإن ما اعتبرها مأساة مؤلمة ستتكرر وسط صمت دولي وصفه بالفضيحة.
خلفيات
  • يعيش في مخيمات كوكس بازار، قرابة مليون من اللاجئين الروهينغيا الذين فروا من حملة عسكرية وحشية، شنتها عليهم منذ أغسطس/ آب 2017، القوات المسلحة في ميانمار، وميليشيات بوذية في إقليم أراكان غربي ميانمار.
  • أسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة المليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
  • تعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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