بنس: بومبيو إلى السعودية لبحث "الرد" على هجمات أرامكو

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، توجه وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى السعودية، لبحث سبل الرد على الهجوم الذي استهدف منشآتين تابعتين لشركة النفط السعودية "أرامكو".

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بنس قال، في كلمة بمعهد هيريتيج وهو مؤسسة بحثية إنّ الولايات المتحدة "تعمل على تقييم الأدلة المتعلقة بهجمات أرامكو، وجيشها مستعد وجاهز للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط ومواجهة إيران".

تابع: "إذا كانت إيران نفذت هجمات أرامكو للضغط على الرئيس دونالد ترمب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران، فهي ستفشل".

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.

إيران المسؤولة