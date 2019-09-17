بنس: بومبيو إلى السعودية لبحث "الرد" على هجمات أرامكو
17/9/2019
أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، توجه وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى السعودية، لبحث سبل الرد على الهجوم الذي استهدف منشآتين تابعتين لشركة النفط السعودية "أرامكو".
التفاصيل
بنس قال، في كلمة بمعهد هيريتيج وهو مؤسسة بحثية إنّ الولايات المتحدة "تعمل على تقييم الأدلة المتعلقة بهجمات أرامكو، وجيشها مستعد وجاهز للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط ومواجهة إيران".
تابع: "إذا كانت إيران نفذت هجمات أرامكو للضغط على الرئيس دونالد ترمب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران، فهي ستفشل".
والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.
ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.
إيران المسؤولة
في حين بدا الرئيس ترمب حذرا، أمس الإثنين، وقال إنه يفضل انتظار الحصول على تأكيدات حول كيفية حصول الهجوم وينوي التشاور مع الرياض، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أمريكي إن بلاده "باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية".
المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إنه تم استخدام صواريخ عابرة في تنفيذ الهجوم.
ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول "نعم".
المسؤول أكد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لديها القدرة على تحديد الجهة التي أطلقت منها الصواريخ، إلا أنه رفض الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت، قائلا "لن أخوض في مثل هذه التفاصيل".
الفرنسية نقلت عن المسؤول أن الادارة الأمريكية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوربيين بذلك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.
اتهمت الرياض وواشنطن إيران بأنها وراء الهجمات، التي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مسؤوليتها عنها.