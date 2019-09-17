بلومبرغ: هجمات الحوثيين على أرامكو تعكس فشلا عسكريا سعوديا

قال الكاتب والمحلل الأمريكي بوبي غوش إن هجمات الحوثيين على منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية تعكس فشلا عسكريا رغم أن المملكة من أكبر مشتري السلاح في العالم.

أبرز ما جاء في مقال غوش بوكالة بلومبرغ الأمريكية