بعد استهداف أرامكو.. هل ينفجر "برميل البارود" في الخليج؟

لا تزال هناك أسئلة كثيرة دون إجابة حول الهجمات التي شُنت على المنشآت النفطية السعودية، لكن السؤال الأكثر إلحاحاً الآن هو: هل سيكون هناك رد عسكري.

مبعوث الأمم المتحدة للسلام في اليمن مارتن غريفيث قال، أمس الإثنين، أمام مجلس الأمن الدولي إن هذا النوع من الهجمات قد يجر اليمن إلى حرب إقليمية.

وأوقفت الهجمات على مصنعي أرامكو لمعالجة النفط والغاز في بقيق وخريص في المنطقة الشرقية للمملكة أكثر من نصف إنتاج النفط الخام لأكبر مُصدر للنفط في العالم، بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يومياً.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها تقف وراء الهجمات، وحذرت من استمرار الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على المملكة.

من المسؤول عن الهجوم؟