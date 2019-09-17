انطلاق انتخابات الكنيست للمرة الثانية خلال 5 أشهر

افتتحت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في "إسرائيل" صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ22، على أن تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلًا.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون للمرة الثانية لصناديق الاقتراع في غضون خمسة أشهر بعد انتخابات مماثلة أجريت في التاسع من أبريل/نيسان الماضي، حيث أجريت معركة انتخابية شرسة لم يتمكن عقب نتائجها، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي، ما دفع لانتخابات مبكرة.

احتدام المنافسة

تشتد المنافسة بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو، وقائمة أزرق أبيض "كاحول-لافان" برئاسة بيني غانتس، مع تساوي عدد المقاعد بين الحزبين، وفق استطلاعات الرأي.

نتنياهو يقود منذ مطلع العام الحالي حكومة انتقالية، أي منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة السابقة، وسيبقى كذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة يصادق عليها الكنيست.

عشية الانتخابات، صرح نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه سيطبق السيادة على التجمع اليهودي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

تصريح نتنياهو، يأتي بعد إعلانه الأسبوع الماضي، تعهده بفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات.

في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الانتخابات في إسرائيل مهمة.

انطلاق انتخابات الكنيست الـ 22 (هيئة البث الإسرائيلي)

العملية الانتخابية

يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع حوالي 6 ملايين و394 ألفًا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع 11 ألفًا و163 صندوقا.

وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن 97% من أصحاب حق الاقتراع المقيمين في البلاد هم من اليهود، و16% من المواطنين العرب.

طريقة الانتخابات في "إسرائيل" مزدوجة، بحيث يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر، ويتم انتخاب الحزب عن طريق القائمة، وفي حال التعادل بين المتنافسين، يتم إجراء جولة أخرى من الانتخابات بين الشخصين فقط، وليس للأحزاب.

المتنافس الذي يحصل على أعلى نسبه أصوات، يتم تكليفه من "رئيس الدولة" بتشكيل الحكومة خلال شهر من موعد التكليف، وفي حال عدم مقدرته على تشكيل حكومة مستقلة من حزبه، فيلجأ إلى تشكيل ائتلاف حكومي من الأحزاب الأخرى، بحيث يجب أن يكون إجمالي عدد المشاركين في الائتلاف، أكثر من نصف أعضاء الكنيست.

الناخبون الإسرائيليون يتوجهون لمراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ 22 (مكان)

طوق أمني على الضفة وغزة