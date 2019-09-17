الصحافة العالمية تبرز تبعات الهجوم على أرامكو في السعودية

تناولت الصحافة العالمية ما قالت إنه إخفاق السعودية في حماية أهم منشآتها النفطية في مواجهة مسلحي الحوثي الذين يشنون هجمات انتقامية على التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن.

موقع بلومبرغ الأمريكي

قال الكاتب بوبي غوش إن السعودية ليس لها أي عذر لفشلها العسكري.

وتساءل غوش عن السبب وراء ترك الرياض البنية التحتية الحاسمة بالنسبة للاقتصاد العالمي عرضة للمخاطر؟

غوش: على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يحاول التأكد من اتهام إيران بشن الهجمات، أن يكون صريحا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة حول إخفاق بلاده في الدفاع عن أهم منشآتها النفطية.

غوش: هجمات بقيق يجب ألا تكون مفاجئة. فمنذ أن قاد السعوديون تحالفاً عربياً إلى الحرب ضد الحوثيين في اليمن قبل أربع سنوات، نمت الضربات الانتقامية بوتيرة متطورة.

غوش: كان لدى السعوديين متسع من الوقت لتقوية دفاعات البنية التحتية الحيوية.

صحيفة الغارديان البريطانية

الكاتب سيمون تيسدال قال إن العالم تجاهل علامات التحذير في المنطقة، والآن أصبح الشرق الأوسط على شفا الهاوية.

تيسدال: عداء ترمب تجاه إيران ودعمه للسعودية جعل الموقف الحساس متفجرا.

تيسدال: حل هذه الأزمة يكمن في إدارتها بحكمة من قبل الساسة، وهو الأمر الذي تفتقر إليه التصريحات الأخيرة.

تيسدال: تمزيق ترمب للاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات أشعل شرارة الأزمة الحالية.

تيسدال: الفئة التي تمتلك السلطة في إيران تعاني من انقسامات، لكنها توحدت لمواجهة ترمب وما يرون أنه مساع أمريكية لتغيير النظام لصالح أعدائهم، إسرائيل والسعودية.

تيسدال: إخفاق الولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرهما من القوى الغربية، في وضع حد لحرب السعودية في اليمن يلعب دورا كبيرا في الأزمة الحالية في الخليج.

افتتاحية نيويورك تايمز

الرئيس الأمريكي ينظر في الانتقام بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، لكن لديه خيارات قليلة وعدد أقل من الحلفاء.

الهجوم على مصدر رئيسي للطاقة العالمية كان أخطر تطور منذ أن رفض ترمب الاتفاق النووي مع إيران وبدأ في فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ربط ترمب قيامه بأي رد بموقف ولي العهد السعودي أمر مقلق بما فيه الكفاية عندما تكون الحرب وإمدادات النفط في العالم على كفتي الميزان.

ينبغي على ترمب استكشاف كل إمكانية لقرار دبلوماسي قبل أن يأمر بالعمل العسكري، أو أن ترد السعودية.

حان الوقت لأن يتشاور ترمب مع الكونغرس، ومع الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط ومع المحللين العسكريين والمخابرات خارج دائرته المباشرة.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية

في تقرير حصري لمراسلَيْها في كل من بيروت ودبي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المعلومات الاستخبارية التي بحوزتهم تشير إلى أن إيران كانت منطلقاً للهجوم على منشآت أرامكو.

المسؤولون الأمريكيون أطلعوا نظراءهم السعوديين على هذه المعلومات، ويدرسون معاً تنفيذ ضربات انتقامية وفق ما أفاد به مطّلعون على هذه المناقشات.

هذا التقييم الذي لم تنشره واشنطن بشكل علني، يأتي في وقت أثار فيه ترمب إمكانية مشاركة بلاده مع السعودية في توجيه ضربات انتقامية ضد إيران وهي خطوة قد تتحول إلى مواجهة إقليمية.

الصحيفة حرصت على الإشارة إلى قول مسؤولين سعوديين إنهم لم يتوصلوا بعد إلى الاستنتاج الأمريكي الذي يتحدث عن انطلاق الهجوم الأخير على أرامكو من الأراضي الإيرانية وإن المعلومات التي قدمها لهم الجانب الأمريكي بهذا الصدد ليست نهائية.

مسؤولون أمريكيون قالوا إنهم يعتزمون مشاركة المزيد من المعلومات مع السعوديين في الأيام المقبلة.

موقع فوربس الأمريكي