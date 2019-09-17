السعودية: الأدلة تشير لاستخدام أسلحة إيرانية في هجوم أرامكو

قالت السعودية أمس الإثنين إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو نفذ بأسلحة إيرانية وفقا لتحقيق مبدئي لكنها لم تصل إلى حد توجيه اتهام مباشر لإيران.

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وزارة الخارجية السعودية قالت في بيان إنها ستوجه الدعوة لخبراء دوليين للمشاركة في التحقيق بشأن الهجوم الذي وقع يوم السبت وتسبب في تقليص إنتاج المملكة من النفظ إلى النصف تقريبا.

الخارجية السعودية: أسفرت التحقيقات الأولية أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات.

الخارجية السعودية: تؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

وكالة الأنباء السعودية: وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي أن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات المتاحة بشأن كيفية الرد.

وقال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي العقيد تركي المالكي إن التحقيقات في هجمات يوم السبت التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها "لا تزال مستمرة مع الجهات المختصة" من أجل تحديد مكان إطلاقها.

أبرز تصريحات المالكي

النتائج المبدئية تدل على أن الأسلحة إيرانية ونحن نعمل حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية.

كافة الدلائل والمؤشرات الأولية توضح أن الهجوم الإرهابي، لم يكن من الأراضي اليمنية كما تبنت المليشيات الحوثية.

السلطات ستكشف الموقع الذي تم منه إطلاق الطائرات المُسيرة لاحقا.

لدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية والبترولية والاقتصادية وحماية المواطنين السعوديين.

هذا العمل جبان وبحجم كبير ويستهدف الاقتصاد العالمي وليس المملكة العربية السعودية.

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