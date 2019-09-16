وول ستريت جورنال: السعودية تدرس إرجاء طرح أرامكو

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة الاثنين، أن المسؤولين السعوديين يبحثون إرجاء الطرح العام الأولي لشركة أرامكو بعدما تسببت هجمات على منشأتين للشركة في خفض كبير للإنتاج.

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الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، قال الأسبوع الماضي، إن الشركة ستطرح للاكتتاب قريبا في البورصة المحلية.

الصحيفة الأمريكية ذكرت أن مسؤولي الطاقة السعوديين والمديرين التنفيذيين لأرامكو يبحثون حاليا، حجم الأضرار قبل تغيير خطة الاكتتاب العام للشركة.

الصحيفة أوضحت أن الهجوم الأخير على معملين للشركة، يمثل تهديدا لتقييمها واختبارا للقادة الجدد فيها.

وكالة رويترز أوردت قبل أيام أن أرامكو كانت تخطط لطرح 1% من أسهمها في بورصة الرياض قبل نهاية العام الحالي و1% أخرى في 2020.

بناء على قيمة مفترضة تبلغ تريليوني دولار ترغب أرامكو السعودية في تحقيقها، فإن قيمة طرح 1% ستبلغ 20 مليار دولار.

دخان يتصاعد بعد حريق في معمل أرامكو في بقيق

تراجع أرباح

شركة الراجحي المالية السعودية (الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي)، توقعت أن يكون للهجوم على أرامكو تأثير قريب المدى على شركات البتروكيماويات السعودية.

تعتمد شركات البتروكيماويات العاملة في المملكة، على إمدادات أرامكو لتلبية متطلباتها من المواد الخام.

الشركة قالت في تقرير، الإثنين، إنه تم تخفيض تقديرات الأرباح الصافية المتوقعة للربع الثالث، نظرا لانخفاض إمدادات المواد الأولية.

9 شركات قالت إنها تعرضت لنقص في إمدادات اللقيم (المادة الخام المستعملة في المصانع للصناعة أو للوقود) نتيجة لتعطل جزئي لإنتاج أرامكو.

بحسب "الراجحي المالية"، ستتأثر أرباح شركة سابك، أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة، خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 235 مليون ريال (62.7 مليون دولار).

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