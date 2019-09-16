هجمات وحوادث أذكت التوترات في الخليج منذ مايو/أيار

قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمت منشأتين في قلب صناعة النفط السعودية يوم السبت وأثرت على أكثر من نصف إنتاج المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

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كانت الجماعة قد هددت في مايو/أيار بمهاجمة 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات واليمن.

تزامن ذلك البيان مع تفاقم التوترات بين إيران والغرب بعد أن دخلت العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية حيز التنفيذ الكامل في مايو/أيار.

وفيما يلي بعض الهجمات الموثقة على السعودية التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، وعدد من الحوادث التي تعرضت لها ناقلات نفطية، نسب مسؤولون غربيون كثيرا منها إلى إيران. وتنفي طهران تورطها بأي صورة.