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هجمات وحوادث أذكت التوترات في الخليج منذ مايو/أيار

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز
16/9/2019

قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها هاجمت منشأتين في قلب صناعة النفط السعودية يوم السبت وأثرت على أكثر من نصف إنتاج المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

التفاصيل
  • كانت الجماعة قد هددت في مايو/أيار بمهاجمة 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات واليمن.
  • تزامن ذلك البيان مع تفاقم التوترات بين إيران والغرب بعد أن دخلت العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية حيز التنفيذ الكامل في مايو/أيار.

وفيما يلي بعض الهجمات الموثقة على السعودية التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، وعدد من الحوادث التي تعرضت لها ناقلات نفطية، نسب مسؤولون غربيون كثيرا منها إلى إيران. وتنفي طهران تورطها بأي صورة.

  • العاشر من مايو/أيار: الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية تحذر  من هجمات إيرانية محتملة على حركة الشحن في الخليج.
  • 12 مايو/أيار: أربع سفن تتعرض للهجوم من ضمنها ناقلتا نفط سعوديتان في الخليج قرب مضيق هرمز، وهو معبر رئيسي لشحن النفط. ومسؤولون أمريكيون ينحون باللائمة على إيران، وطهران تنفي الاتهام.
  • 14 مايو/أيار: السعودية تقول إن طائرات مسيرة مسلحة تابعة للحوثيين أصابت محطتين لضخ النفط في المملكة، ما تسبب في حريق تم احتواؤه وأضرار طفيفة في مضخة، لكن ذلك لم يؤد إلى تعطل إنتاج النفط أو الصادرات. وقالت أرامكو إنها أغلقت مؤقتا خط الأنابيب شرق غرب المعروف باسم بترولاين لحين تقييم الأضرار.
  • 21 مايو/أيار: طائرة مسيرة تابعة للحوثيين تصيب مستودع أسلحة في مطار نجران بالسعودية قرب الحدود مع اليمن، متسببة في اندلاع حريق. وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن منشأة مدنية في نجران تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.
  • 12 يونيو/حزيران: طائرات مسيرة تابعة للحوثيين تقصف مطار أبها المدني في جنوب السعودية، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا بجروح.
  • 13 يونيو/حزيران: هجوم على ناقلتين جنوبي مضيق هرمز، وواشنطن تتهم إيران مجددا، وطهران تنفي أي دور لها.
  • 19 يونيو/حزيران: الحوثيون يطلقون صاروخًا استهدف محطة كهرباء قرب محطة تحلية في مدينة الشقيق بجنوب السعودية. وأدت الضربة إلى حريق محدود أُخمد سريعا ولم يؤثر على العمليات.
  • 20 يونيو/حزيران: إيران تسقط طائرة مراقبة أمريكية مسيرة.
  • 23 يونيو/حزيران: التحالف السعودي الإماراتي يقول إن الحوثيين شنوا هجومًا على مطار أبها، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21.
  • الرابع من يوليو/تموز: البحرية الملكية البريطانية تحتجز ناقلة النفط الإيرانية العملاقة غريس 1 قرب جبل طارق للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوربي على سوريا.
  • العاشر من يوليو/تموز: وجهت السفينة الحربية البريطانية مونتروز تحذيرات شفهية، وصوبت مدافعها نحو زوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني حين اقترابها من ناقلة النفط البريطانية بريتيش هيريتدج عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.
  • 18 يوليو/تموز: قالت الولايات المتحدة إن المدمرة بوكسر أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز بعدما هددت السفينة الأمريكية. ونفت إيران خسارة أي طائرة مسيرة. إيران تحتجز ناقلتي النفط ستينا إمبيرو ومصدر اللتين تديرهما شركتان بريطانيتان والإفراج عن الناقلة الثانية بعد تلقيها تحذيرًا من السلطات الإيرانية.
  • 15 أغسطس/آب: جبل طارق تفرج عن الناقلة الإيرانية غريس 1، التي جرى تغيير اسمها إلى أدريان داريا،بعد حصولها على ضمانات من إيران بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا.
  • الثامن من سبتمبر/أيلول: قالت إيران يوم إنها أفرغت حمولتها في مكان ما على ساحل البحر المتوسط.
  • 11 سبتمبر/أيلول: قالت إيران إن الناقلة بيعت في البحر لشركة خاصة ونفت أنها انتهكت الضمانات.
  • 14 سبتمبر/أيلول: جماعة الحوثي اليمنية تعلن مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط في بقيق وخريص. والمعملان من أعمدة صناعة النفط السعودية وأحدهما أكبر منشأة لتكرير الخام في العالم.
المصدر : رويترز
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