ماذا بعد نتائج الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة التونسية؟

أظهرت نتائج أولية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد بحصوله على نحو 19 في المئة من الأصوات.

وأثارت نتائج الدورة الأولى للانتخابات، خاصة مع تصدر مرشحين من خارج مؤسسات النظام، نقاشا وتساؤلات بشأن مسار الانتقال الديمقراطي في بلد "الربيع العربي".

ما سبب نسبة العزوف المسجلة؟

رغم أن حملات الدعاية كانت مكثفة وتابعها التونسيون بانتباه، فإن معدل العزوف يظهر أن نسبة مهمة من الناخبين اختارت معاقبة السياسيين الذين لم يتوقف السجال السياسي بينهم منذ 2011، من دون تقديم حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن الباحث السياسي حمزة المدب أنّ عزوف الناخبين يشير إلى "استياء عميق ضد طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية".

المدب أضاف أنه "يبدو أن الاشمئزاز من الطبقة السياسية يترجم بالتصويت لمرشحين غير متوقعين".

المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي يرى أن العزوف يعود إلى أن "التونسيين نفضوا أيديهم من السياسيين".

بينما يقول الكاتب الصحفي زياد كريشان إن "العدد الكبير من المسجلين الجدد (حوالي 1.5 مليون ناخب) لم يترجم في الواقع بالانتخاب"، وهذا "تواصل لرفض مستمر منذ 2011".

ماذا لو بقي القروي موقوفا وتأكد مروره للدورة الثانية؟

إذا استمرت النتائج كما هي، ينتظر الساحة السياسية جدل قانوني بخصوص استمرار توقيف نبيل القروي بتهمة تبييض أموال ومنعه من القيام بحملته.

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بو صلاح قوله "إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".

من المتوقع ممارسة ضغوط مضاعفة على القضاء لإطلاق سراح القروي، لكن حتى لو خرج من السجن فهذا لا يعني بالضرورة أن الملاحقات القضائية له قد انتهت.

بو صلاح أضاف أنه إذا "بقي (القروي) في السجن أو تمّ إطلاق سراحه، ستتواصل المشاكل. لم يحاكم والقضية لم تُختم. بالإضافة الى أنه إذا وصل للرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية لأنها ليست ذات مفعول رجعي".

بو صلاح قال إنه لا يستطيع "تصوّر ماذا سيحصل. يمكن فقط أن أقدم فرضيات. أعتقد أن القضاة سيواجهون ضغوطا".

بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يزال القروي مرشحا ما لم يصدر القضاء حكما في شأنه.

عضو الهيئة محمد التليلي المنصري أوضح أن توقيف القروي "لا يمنعه من أن يكون مرشحا أو أن ينتخب رئيسا".

هل هناك حالات مماثلة للقروي؟

نادرا ما كانت هناك حالات مماثلة لوضع القروي.

في عام 2016، ترشح هاما أمادو للدورة الرئاسية الثانية في النيجر، بينما كان موقوفا منذ 2015 في قضية متاجرة بالرضع.

فاز في تلك الانتخابات محمدو إيسوفو في حين رفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج.

حكم على أمادو في مارس/ آذار الماضي بالسجن سنة في هذه القضية وأعلن ترشحه لانتخابات 2021.

ما تداعيات ذلك على المشهد السياسي مستقبلا؟