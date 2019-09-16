عمران خان يحذر من "إبادة جماعية" بكشمير ومواجهة عسكرية مع الهند

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في حوار مع قناة الجزيرة الإنجليزية، إنه لا يستبعد اندلاع مواجهة عسكرية مع الهند، محذرا مما وصفه بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها مسلمو كشمير.

أبرز ما جاء في حوار رئيس الوزراء الباكستاني:

هناك ثمانية ملايين مسلم في كشمير تحت الحصار منذ ستة أسابيع تقريبًا.

لماذا يمكن أن يصبح هذا نقطة تحول بين الهند وباكستان؟ لأن ما نعرفه بالفعل هو أن الهند تحاول صرف الانتباه عن ضمهم غير القانوني لكشمير وارتكاب إبادة جماعية وشيكة في كشمير.

إنهم يصرفون الانتباه عن طريق اتهام باكستان بالإرهاب.

لن تبدأ باكستان الحرب أبدًا. أنا واضح.

أنا شخص مسالم، ومعاد للحرب، وأعتقد أن الحروب لا تحل أي مشاكل.

عندما تتقاتل دولتان مسلحتان بالأسلحة النووية، إذا خاضتا حربًا تقليدية، فجميع الاحتمالات مطروحة بأن الأمر سينتهي إلى حرب نووية. هذا أمر مروع.

إذا افترضنا أن الدولة عالقة بين الخيارين، إما أن تستسلم أو تقاتل حتى الموت من أجل حريتك، أعلم أن الباكستانيين سيقاتلون حتى الموت من أجل حريتهم.

سلسلة من الاحتجاجات المناهضة لقرار نيودلهي الأخير شهدها إقليم كشمير (رويترز)