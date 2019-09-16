على خطى محمد علي: أبو فجر يكشف حقيقة حرب السيسي في سيناء [فيديو]

بث الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقد فيه ما يحدث في سيناء من عمليات عسكرية وتهريب.

التفاصيل

جاء فيديو أبو فجر تزامنا مع حالة الجدل المثارة في مصر حاليا بسبب فيديوهات المقاول محمد علي التي يكشف فيها ملفات فساد.

مسعد أبو فجر هو ممثل سيناء في لجنة الخمسين التي أصدر الرئيس المصري المؤقت للبلاد وقتها المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيلها لتتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور، وذلك بعد شهرين من انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

قال أبو فجر إن عمليات التهريب في سيناء التي تمر إلى غزة تتم لحساب محمود ابن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأعوانه، مبرزا أن "أهل سيناء باتوا يقتنعون بأن السيسي يحارب السيناويين ولا يحارب الإرهاب".

شدد أبو فجر على أن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن "عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات 2000، وهم معروفون لدى أهالي سيناء".

أكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014 برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل "للقضاء على الدواعش"، لكنه رفض هذا التدخل وفضل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

أضاف أبو فجر أن قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال جذورهم كما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حددت له المهمة بدقة ووفرت له الإمكانيات اللازمة.

قال إن شيخ قبيلة الأرميلات عطا الله أبو ركاب الذي يعرفه معرفة شخصية كان من أبرز من يحاولون إقناع السلطات بأن أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين، وحاول المسؤولون إقناعهم بالعمل معهم "جاسوسا" على السيناويين فرفض ثم وجد مقتولا في وقت لاحق، حيث اتهم "الدواعش" بقتله، لكن لا أحد متأكد من ذلك.

أوضح أبو فجر أن ما يجري يثير شكوكا بشأن الهدف الحقيقي من حرب سيناء، وهل الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب أم التأسيس لمصالح معقدة في ظل الحديث عن صفقة القرن، وفتح معركة مستمرة لتخويف الشعب المصري وإقناعهم بأن الإرهاب قريب منهم.

قال أبو فجر إن "السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء"، وخاطبه بقوله "هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح"، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

تابع أن "ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا".

كشف أبو فجر أن النظام المصري يأتي بمحكومين جنائيا ليشاركوا معه في عمليات بسيناء، ثم يتخلص منهم أو يعيدهم للسجون، وأوضح أن هذا الأمر يزيد عمق الإهانة التي يشعر بها السيناويون، إضافة إلى أنه أفقد الحرب شرفها.

أوضح المتحدث أن الخاسر الأكبر في حرب سيناء إلى جانب أهلها هو جيش مصر الذي أُلقي به في محرقة تسحق عناصره بشكل يومي.