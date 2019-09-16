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صحيفة: نتنياهو كان يعتزم شنّ حرب على غزة لتأجيل الانتخابات

نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن حرب على غزة في أعقاب تحذيرات من رئيس الأركان ورئيس الشاباك
نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن حرب على غزة في أعقاب تحذيرات من رئيس الأركان ورئيس الشاباك
16/9/2019

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان يعتزم شنّ حرب على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، بهدف تأجيل الانتخابات، المقررة الثلاثاء.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما جاء في تقرير الصحيفة

  • منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن نتنياهو دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة، ليدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، إلى تأجيل الانتخابات.
  • نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة،عقب تحذيرات رئيس الأركان، أفيف كوخاف، ورئيس جهاز الشاباك (الاستخبارات الداخلية)، نداف أرغمان، من مخاطر اندلاع حرب في غزة حاليًا.
  • نتنياهو قرر شن الحرب بعد إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة أسدود، خلال إلقائه خطابا في تجمع انتخابي، الثلاثاء الماضي.
  • المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، عارض خطة نتنياهو لشنّ حرب على غزة، واشترط عليه قبلها عقد اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).
مخاوف نتنياهو
  • تفيد استطلاعات للرأي بأن نتنياهو ربما يفشل مجددًا في تشكيل حكومة، حتى لو فاز في الانتخابات، بينما يتشبث هو بتشكيلها، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.
  • في حال اندلاع حرب خلال الانتخابات، يتم تأجيلها بموجب القانون، بشرط موافقة 80 عضوًا بالكنيست (البرلمان) من أصل 120.
تدابير أمنية
  • لتأمين انتخابات الثلاثاء، سيتم نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع، بحسب وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، الإثنين.
  • قال أردان في تصريحات نقلتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن مهام الشرطة ستتركز في الحفاظ على النظام العام، ومنع أية عمليات تزوير، عبر تزويد بعض المراكز بكاميرات للتوثيق، وتوزيع 3 آلاف كاميرا على مراقبي لجنة الانتخابات.
  • أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، لمدة 24 ساعة، بمناسبة الانتخابات.
  • في أيام الإغلاق يُمنع الفلسطينيون من المرور عبر الحواجز الإسرائيلية، إلا في الحالات الاستثنائية.
المصدر : وكالات
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