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سياسة|مصر

شاهد| محمد علي: ضباط بالجيش والشرطة تواصلوا معي ويريدون التحرك

رجل الأعمال المصري محمد علي
رجل الأعمال المصري محمد علي
16/9/2019

قال الممثل ورجل الأعمال المصري محمد علي إن ضباطا في القوات المسلحة والداخلية تواصلوا معه، وقالوا إنهم يؤيدون حملته لكشف الفساد.

 التفاصيل
  • في فيديو جديد بثه على صفحته بموقع فيسبوك، الاثنين، أشار علي إلى أن ضباط الجيش والشرطة يتم إدارتهم بشكل خاطئ قائلا "لا تظلموهم كلهم"، موضحا أن بعضهم يريد أن "يتحرر".
  • قال علي إن حرس رئاسة الجمهورية الذي يحيط بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعضهم "لا يطيقه".
خلفيات
  • محمد علي، وهو ممثل وصاحب إحدى شركات المقاولات التي نفذت مشروعات للجيش المصري على مدار 15 عاما،  كان قد ظهر قبل أسبوعين في عدة مقاطع فيديو وجه فيها اتهامات بالفساد إلى السيسي وزوجته انتصار، وقيادات بالقوات المسلحة.
  • "علي" اتهم السيسي بمجاملة صديق له بالجيش بإنشاء فندق أمام منزله بميزانية تتخطى ملياري جنيه.
  • "علي" كشف عن إهدار ملايين الجنيهات في إعادة بناء وتجهيز استراحة للسيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية، وإقامة قصر في منطقة الهايكستب، وعدد من المنشآت الأخرى.
  • بدوره رد السيسي على محمد علي خلال فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، السبت، واعترف ببناء العديد من القصور الرئاسية، واعتزامه تشييد قصور أخرى.
المصدر : الجزيرة مباشر
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