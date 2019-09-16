شاهد| محمد علي: ضباط بالجيش والشرطة تواصلوا معي ويريدون التحرك

قال الممثل ورجل الأعمال المصري محمد علي إن ضباطا في القوات المسلحة والداخلية تواصلوا معه، وقالوا إنهم يؤيدون حملته لكشف الفساد.

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في فيديو جديد بثه على صفحته بموقع فيسبوك، الاثنين، أشار علي إلى أن ضباط الجيش والشرطة يتم إدارتهم بشكل خاطئ قائلا "لا تظلموهم كلهم"، موضحا أن بعضهم يريد أن "يتحرر".

قال علي إن حرس رئاسة الجمهورية الذي يحيط بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعضهم "لا يطيقه".

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