رويترز عن مسؤول أمريكي: الهجمات على السعودية لم تأت من اليمن

نقلت وكالة رويترز عن "مسؤول أمريكي كبير إن نطاق ودقة الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين يظهران أنها لم تكن من تنفيذ الحوثيين" و "لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عنها".
التفاصيل
- وكالة رويترز نقلت عن المسؤول الأمريكي إن الهجمات "جاءت من اتجاه غربي-شمالي غربي وليس اليمن في الجنوب".
- المسؤول لرويترز "لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عن هذا. مهما تحاول أن تغير ذلك، لا مجال للهروب. لا احتمال آخر. الدليل يشير إلى أنه لا يوجد اتجاه آخر غير مسؤولية إيران عن هذا".
- رويترز نقلت عن المسؤول إنه "توجد 19 نقطة تعرضت للضرب وهو ما يستبعد تنفيذ الهجمات بعشر طائرات مسيرة كما يزعم الحوثيون".
- وسائل إعلام دولية، بينها "سي إن إن" و"وول ستريت جورنال" الأمريكيتان، نشرت تقارير بأن الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية تمت عن طريق طائرات مسيرة أو صواريخ طراز "كروز"، أطلقت من الشمال وليس من الجنوب، في إشارة للعراق أو إيران.
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم إيران بالوقوف وراء الهجمات، قائلا إنه لا يوجد دليل على أن الهجمات مصدرها اليمن.
- الهجوم الذي يعد الأكبر حتى الآن لمنشآت نفطية سعودية، تسبب في خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار النصف تقريبا.
- المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية الجماعة عن الهجوم، قائلا إنه تم تنفيذ الهجوم بواسطة عشر طائرات مسيرة.
- مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نفى في بيان، الأحد، "ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة".
- البيان أضاف أن العراق "يؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور".
- البيان: أكد العراق أنه يدعو "جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت".