رويترز عن مسؤول أمريكي: الهجمات على السعودية لم تأت من اليمن

نقلت وكالة رويترز عن "مسؤول أمريكي كبير إن نطاق ودقة الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين يظهران أنها لم تكن من تنفيذ الحوثيين" و "لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عنها".

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