رئاسيات تونس.. نسبة المشاركة بالداخل 45.02 في المئة

أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، مساء الأحد، أن نسبة المشاركة في الرئاسيات بلغت 45.02 في المائة بالداخل، و19.7 بالمائة في الخارج.

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